onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Geriye Düştüğü Maçta Alanyaspor'u 2-1 Yendi

Galatasaray Geriye Düştüğü Maçta Alanyaspor'u 2-1 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.03.2025 - 22:31

Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Galatasaray geriye düştüğü maçta ikinci yarıdaki futboluyla sonuca gitti. Alanyaspor'un kendi kalesine atttığı gol ve Osimhen'in golüyle üç puanı alan Galatasaray rahat da bir nefes aldı. Alanyaspor'a attığı şık gol yetmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Corendon Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, önceki hafta Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’de tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Corendon Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, önceki hafta Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’de tek değişiklik yaptı.

Gain Park Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Kasımpaşa maçında ilk 11’de yer alan Sallai’nin yerine Morata forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor karşısına Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sara, Morata, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen 11’iyle çıktı.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Sallai, Kerem Demirbay, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Jelert ve Cuesta yer aldı.

Sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi ise kadroya alınmadı.

Ev sahibi Vilhena ile öne geçti.

Ev sahibi Vilhena ile öne geçti.

Alanyaspor ilk yarı kafa kafaya oynadığı maçta şık bir golle 1-0 öne geçti. Vilhena'nın şık golü devrenin de sonucunu belirledi. 

Devre arasında ise Günay hakemle yaşadığı tartışmanın ardından kırmızı kart gördü. 

İkinci yarı ise Galatasaray gollerle döndü.

11 dakikada geri dönüş...

11 dakikada geri dönüş...

Galatasaray 51.dakikada Fidan Aliti'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı. Osimhen ise 11 dakika sonra sahneye çıktı ve Galatasaray'a 3 puanı getiren golü attı. 

Maçın son bölümlerinde Alanyaspor ataklarını sıklaştırmaya çalışsa da yetmedi ve lider Galatasaray rakibinin BAY geçtiği haftayı üç puanla kapattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın