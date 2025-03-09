Galatasaray Geriye Düştüğü Maçta Alanyaspor'u 2-1 Yendi

Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Galatasaray geriye düştüğü maçta ikinci yarıdaki futboluyla sonuca gitti. Alanyaspor'un kendi kalesine atttığı gol ve Osimhen'in golüyle üç puanı alan Galatasaray rahat da bir nefes aldı. Alanyaspor'a attığı şık gol yetmedi.