Galatasaray Geriye Düştüğü Maçta Alanyaspor'u 2-1 Yendi
Galatasaray Geriye Düştüğü Maçta Alanyaspor'u 2-1 Yendi
Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Galatasaray geriye düştüğü maçta ikinci yarıdaki futboluyla sonuca gitti. Alanyaspor'un kendi kalesine atttığı gol ve Osimhen'in golüyle üç puanı alan Galatasaray rahat da bir nefes aldı. Alanyaspor'a attığı şık gol yetmedi.
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Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Corendon Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, önceki hafta Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’de tek değişiklik yaptı.
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Ev sahibi Vilhena ile öne geçti.
11 dakikada geri dönüş...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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