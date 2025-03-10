Galatasaray Efsanesi Fatih Terim Açıklamalarda Bulundu
Galatasaray Efsanesi Fatih Terim Açıklamalarda Bulundu
Fatih Terim'in Galatasaray için öneminden bahsetmemize gerek yok. Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak iz bırakan Terim, bugünlerde Suudi Arabistan'da Al Shabab'ı çalıştırıyor.
TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Terim, hem takımıyla ilgili hem de ülke gündemiyle ilgili konulara değindi. Terim'in açıklamalarının tamamı bu akşam yayınlanacak ancak TRT Spor tanıtım videosunu yayınladı. Tanıtım videosunda söyledikleri dahi Galatasaray camiasını heyecanlandırmaya yetti.
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Fatih Terim, Al Shabab'ta göreve başladıktan sonra Türkiye'de ilgiyi bu lige çekmeyi başardı.
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"Zor bir hafta geçirdik."
Galatasaray'la ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Terim taraftarı heyecanlandırmayı başardı.
Terim son günlerin tartışılan hakem konusuna da girdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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