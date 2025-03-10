Galatasaray Efsanesi Fatih Terim Açıklamalarda Bulundu

Fatih Terim'in Galatasaray için öneminden bahsetmemize gerek yok. Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak iz bırakan Terim, bugünlerde Suudi Arabistan'da Al Shabab'ı çalıştırıyor.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Terim, hem takımıyla ilgili hem de ülke gündemiyle ilgili konulara değindi. Terim'in açıklamalarının tamamı bu akşam yayınlanacak ancak TRT Spor tanıtım videosunu yayınladı. Tanıtım videosunda söyledikleri dahi Galatasaray camiasını heyecanlandırmaya yetti.