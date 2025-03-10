onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Efsanesi Fatih Terim Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Efsanesi Fatih Terim Açıklamalarda Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.03.2025 - 11:29

Fatih Terim'in Galatasaray için öneminden bahsetmemize gerek yok. Galatasaray'da hem futbolcu  hem de teknik direktör olarak iz bırakan Terim, bugünlerde Suudi Arabistan'da Al Shabab'ı çalıştırıyor. 

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Terim, hem takımıyla ilgili hem de ülke gündemiyle ilgili konulara değindi. Terim'in açıklamalarının tamamı bu akşam yayınlanacak ancak TRT Spor tanıtım videosunu yayınladı. Tanıtım videosunda söyledikleri dahi Galatasaray camiasını heyecanlandırmaya yetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih Terim, Al Shabab'ta göreve başladıktan sonra Türkiye'de ilgiyi bu lige çekmeyi başardı.

Fatih Terim, Al Shabab'ta göreve başladıktan sonra Türkiye'de ilgiyi bu lige çekmeyi başardı.

TRT Spor, Fatih Terim ile röportaj yapmak için tecrübeli teknik direktörü Suudi Arabistan'da ziyaret etti. Terim'in yaptığı açıklamalardan tanıtım videosu yayınlayan TRT Spor özellikle Galatasaray camiasında heyecan yarattı.

"Zor bir hafta geçirdik."

"Zor bir hafta geçirdik."

Fatih Terim Al Shabab'da yaşanan ekonomik sıkıntılar ve antrenmana çıkmayan futbolcuların olduğu bir haftada TRT Spor'a konuştu ve bu konuya da değindi.

Terim, 'Bu hafta bizim için zorlu geçti. Özellikle pazartesi günü yaşananlar kolay değildi. Ancak biz bir aileyiz ve sağlıklı bir ortamımız var. Kulüp başkanı ve ekibinin çabalarıyla sorun çözüldü ve takım, herkesin katkısıyla bugün sahada iyi bir performans sergiledi.' dedi.

Galatasaray'la ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Terim taraftarı heyecanlandırmayı başardı.

Galatasaray'la ilgili sorulan bir soruya da yanıt veren Terim taraftarı heyecanlandırmayı başardı.

Fatih Terim, Galatasaray'da kazandırdığı şampiyonluklar sebebiyle taraftarın sevdiği ve geniş kredi sahibi bir teknik direktör olarak Galatasaray'ı özlediğini söyledi. Terim, 'Galatasaray özlenmez mi?' dedi. Terim şampiyonluğun Galatasaray'ın hakkı olduğunu söyledi.

Terim son günlerin tartışılan hakem konusuna da girdi.

Terim son günlerin tartışılan hakem konusuna da girdi.

Yerli ve yabancı hakem gündeminde derbinin yabancı hakeme yönettirilmesi sorusuna Terim net cevap verdi. Fatih Terim yabancı hakemle ilgili 'Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez' dedi. 

Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı 18.30'da TRT Spor'da olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın