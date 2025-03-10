Beşiktaş, Kara Kartal Lakabını Nasıl Aldı?

Takımların isimleriyle bütünleşmiş lakapları zaman zaman isimlerinden bile önce geliyor. Çoğu takım güçlü ya da şehrin, bölgenin sembollerini lakap olarak seçiyor. Avrupa kulüpleri gibi ülkemizde de takımların lakapları moda. Takımın rengine göre Kırmızı Şimşekler, Mavi Şimşekler gibi kolaya kaçanlar da var, şehirlerinin lakaplarını simgelerini sahiplenenler de. Sivasspor'un Yiğidolar, Elazığspor'un Gakkoşlar, Erzurumspor'un Dadaşlar olması pek şaşırtıcı olmuyor.

Bazı takımlar ise yeni hikayelere yelken açan lakaplara sahipler. Beşiktaş'ın Kara Kartal'ı böyle bir lakap. Peki bu lakap nasıl alındı?