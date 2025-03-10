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Beşiktaş, Kara Kartal Lakabını Nasıl Aldı?

Beşiktaş, Kara Kartal Lakabını Nasıl Aldı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.03.2025 - 13:21

Takımların isimleriyle bütünleşmiş lakapları zaman zaman isimlerinden bile önce geliyor. Çoğu takım güçlü ya da şehrin, bölgenin sembollerini lakap olarak seçiyor. Avrupa kulüpleri gibi ülkemizde de takımların lakapları moda. Takımın rengine göre Kırmızı Şimşekler, Mavi Şimşekler gibi kolaya kaçanlar da var, şehirlerinin lakaplarını simgelerini sahiplenenler de. Sivasspor'un Yiğidolar, Elazığspor'un Gakkoşlar, Erzurumspor'un Dadaşlar olması pek şaşırtıcı olmuyor. 

Bazı takımlar ise yeni hikayelere yelken açan lakaplara sahipler. Beşiktaş'ın Kara Kartal'ı böyle bir lakap. Peki bu lakap nasıl alındı?

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Beşiktaş artık Kartal lakabıyla bütünleşti. Kara Kartal onların şarkılarına, bestelerine, tezahüratlarına işledi.

Beşiktaş artık Kartal lakabıyla bütünleşti. Kara Kartal onların şarkılarına, bestelerine, tezahüratlarına işledi.

Gazeteler bile Beşiktaş'ın bir galibiyetinden sonra 'Kartal Yüksek Uçtu', mağlubiyetinden sonra 'Kartal Ağır Yaralı' yaralı manşeti atıyor. Bu kadar Beşiktaş yerine geçebilen bir lakap nasıl alınmış diye araştırdığımızda karşımıza bir tribün hikayesi çıkıyor.

İşte o tribünlerden gelen sesi duyuyormuşçasına etkileyici o hikaye...

İşte o tribünlerden gelen sesi duyuyormuşçasına etkileyici o hikaye...

Beşiktaş, son iki sezonun şampiyonu olarak 1940-41 sezonuna gençleşmiş ve yenilenmiş bir kadroyla giriş yapar. Sezon ilerledikçe puan farkını açan siyah-beyazlı ekip, liderliğini korumaya devam eder. Ligin bitimine beş hafta kala karşılarına Süleymaniye çıkar. 19 Ocak 1941 Pazar günü, Şeref Stadı’nda Semih Duransoy’un yönettiği maça Beşiktaş şu 11 ile çıkar: Faruk, Yavuz, İbrahim, Rıfat, Halil, Hüseyin, Şakir, Hakkı, Şükrü, Şeref, Eşref. O sezon oynadığı tüm maçlarda olduğu gibi Beşiktaş, yine etkileyici bir oyun sergiler.

Atak atak, gol gol üstüne gelirken...

Atak atak, gol gol üstüne gelirken...

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Beşiktaş farklı bir skorla önde olmasına rağmen rakip kaleye sürekli hücum etmektedir. Tam o anda, tribünlerden bir ses yükselir: “Haydi Kara Kartallar, hücum edin Kara Kartallar!” Şeref Stadı’ndaki binlerce taraftar ve basın mensupları, tribünlerden yankılanan bu sözlerle bir an duraksar. Herkesin hem fikir olduğu konu yapılan bu benzetme son derece yerindedir.

O büyülü sesin sahibi de tribünlerce bilinir...

O büyülü sesin sahibi de tribünlerce bilinir...

O sezon rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaşlı oyuncuların oyun tarzını, “Kara Kartal gibi saldırmak”tan daha iyi tanımlayacak bir ifade olamaz. Bu ikonik sözleri tribünlerden haykıran kişi ise bir balıkçı olan Mehmet Galin’dir.

Voleleriyle ün yapmış Şeref Görkey’in üç muhteşem golü, kaptan Hakkı, Şakir ve Şükrü’nün birer golüyle Beşiktaş, sahadan 6-0’lık net bir galibiyetle ayrılır.

Bu karşılaşma, Beşiktaş’ın efsanevi “Kara Kartallar” lakabını aldığı maç olarak tarihe geçer.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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