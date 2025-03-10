Galatasaray'da Devre Arasında Kırmızı Kart Gören Günay Güvenç Konuştu

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Günay haksız yere kart gördüğünü söyledi.

'Olay sadece benim ve Mevlüthan Çavuşoğlu ağabeyin diyaloğu ile oldu. Hakemlik bir şey yok. Küfür iftirasını nasıl atıyorlar? Hakeme, benim ve Mevlüthan ağabeyin küfürleştiğimiz yönünde bilgi gitmiş. Zaten böyle bir şey olmadı. Küfür etsem, dik durur söylerim. Hakemin raporunda öyle bir şey yazamaz, uydurmasınlar. Bu kul hakkına giriyor.'