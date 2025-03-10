Galatasaray'da Devre Arasında Kırmızı Kart Gören Günay Güvenç Konuştu
Galatasaray'da Devre Arasında Kırmızı Kart Gören Günay Güvenç Konuştu
Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Alanyaspor deplasmanına çıktı. İlk yarısında 1-0 geriye düşen Galatasaray, maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı. Devre arasında ise soyunma koridorlarında tartışma hakimdi. Hakem Yasin Kol'un koridorda yaşanan tartışmaya gelerek Günay Güvenç'e kırmızı kart göstermesi ise gecenin en tartışmalı konularından biri oldu. Günay Güvenç kart görmesiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray üç puanı aldı ancak kaleci Günay'ın gördüğü kırmızı kartın üzüntüsü yaşanıyor.
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Koridorda yaşananların ardından kırmızı kart gördü.
Günay'ın küfürleştiği iddia edilen Mevlüthan Çavuşoğlu da iddiaları yalanladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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