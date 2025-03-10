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Galatasaray'da Devre Arasında Kırmızı Kart Gören Günay Güvenç Konuştu

Galatasaray'da Devre Arasında Kırmızı Kart Gören Günay Güvenç Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.03.2025 - 14:37

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Alanyaspor deplasmanına çıktı. İlk yarısında 1-0 geriye düşen Galatasaray, maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı. Devre arasında ise soyunma koridorlarında tartışma hakimdi. Hakem Yasin Kol'un koridorda yaşanan tartışmaya gelerek Günay Güvenç'e kırmızı kart göstermesi ise gecenin en tartışmalı konularından biri oldu. Günay Güvenç kart görmesiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray üç puanı aldı ancak kaleci Günay'ın gördüğü kırmızı kartın üzüntüsü yaşanıyor.

Galatasaray üç puanı aldı ancak kaleci Günay'ın gördüğü kırmızı kartın üzüntüsü yaşanıyor.

Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak taraftarlarını üzmüştü Bu maçın ardından Alanyaspor karşısına çıkan sarı kırmızılılar zorlansalar da hata yapmadılar ve sahadan 2-1 galip ayrıldılar. Ancak devre arasına 1-0 geride giren Galatasaray'da Günay'ın gördüğü kırmızı kartın mutsuzluğu yaşanıyor.

Koridorda yaşananların ardından kırmızı kart gördü.

Koridorda yaşananların ardından kırmızı kart gördü.

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Günay haksız yere kart gördüğünü söyledi. 

'Olay sadece benim ve Mevlüthan Çavuşoğlu ağabeyin diyaloğu ile oldu. Hakemlik bir şey yok. Küfür iftirasını nasıl atıyorlar? Hakeme, benim ve Mevlüthan ağabeyin küfürleştiğimiz yönünde bilgi gitmiş. Zaten böyle bir şey olmadı. Küfür etsem, dik durur söylerim. Hakemin raporunda öyle bir şey yazamaz, uydurmasınlar. Bu kul hakkına giriyor.'

Günay'ın küfürleştiği iddia edilen Mevlüthan Çavuşoğlu da iddiaları yalanladı.

Günay'ın küfürleştiği iddia edilen Mevlüthan Çavuşoğlu da iddiaları yalanladı.

Çavuşoğlu, 'Koridorda çok büyütülecek bir şey olmadı. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın hakeme tepkisi oldu. Günay Güvenç itirazlarda bulundu, ben de 'Sen sporcusun, içeri gir' dedim. Sonra Galatasaray ile jandarma ve güvenlik güçleri arasında tartışma oldu, 'Neden hakem ile aramıza giriyorsunuz' dediler. Jandarma o sırada görevini yaptı, araya set çekti' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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