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Ünlü YouTuber'dan Genel Kültür Bilgisiyle Şaşırtan Tartıcıya Büyük Jest

Ünlü YouTuber'dan Genel Kültür Bilgisiyle Şaşırtan Tartıcıya Büyük Jest

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.03.2025 - 14:55

Kimi zaman yeteneklerimiz veya bir alandaki hakimiyetimiz yaşam kalitemizi olumlu yönde etkileyemeyebiliyor. Toplumumuzda da gerek maddi imkansızlıklar gerek yaşam şartları nedeniyle yeteneklerini sergileyemeyen merak duyduğu alanlar hakkında daha fazlasına ulaşamayan milyonlar var. Geçtiğimiz yıl bir sokak röportajında tanıdığımız Haydar Abi de bu isimlerden birisi. İnsanları tartarak geçim mücadelesi veren vatandaşın hayalini içerik üreticisi Ragıb Narin gerçekleştirdi, coğrafya bilgisiyle hayran bırakan Haydar Abi'yi Dubai'ye götürdü.

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Onu geçtiğimiz yıl bir sokak röportajında tanımıştık.

Onu geçtiğimiz yıl bir sokak röportajında tanımıştık.

Muhabirin sorduğu soruları tüm detaylarıyla yanıtlayan vatandaşın 'Ne işle uğraşıyorsunuz?' sorusuna verdiği 'Adam tartıyoruz' yanıtı da pek çoğumuzu üzmüştü.

İşte o röportaj 👇

İçerik üreticisi ve gezgin Ragıb Narin ise o vatandaşı buldu ve büyük bir jest yaptı.

İçerik üreticisi ve gezgin Ragıb Narin ise o vatandaşı buldu ve büyük bir jest yaptı.

Narin takipçilerinden tartıcı hakkında bilgi istedi. Pek çok kişi de yardımcı oldu.

Narin takipçilerinden tartıcı hakkında bilgi istedi. Pek çok kişi de yardımcı oldu.

Coğrafyacı Dayı olarak nam salan tartıcıyı bulan Narin, ona nereye gitmek istediğini sordu. Dubai yanıtını aldı.

Narin Burj Khalifa'dan uçsuz bucaksız çöllere uzanan Dubai macerasını YouTube kanalında paylaştı.

Narin Burj Khalifa'dan uçsuz bucaksız çöllere uzanan Dubai macerasını YouTube kanalında paylaştı.

Ragıb Narin'in Haydar Abi ile ilgili sözleri şöyle; “Bu güzel insan, Haydar abim… Okul okuma imkânı olmamasına rağmen, küçüklüğünden beri araştırmacı ruhuyla haritaları, dünya tarihini ve birçok bilgiyi incelemiş. İnanın, bugüne kadar tanıdığım en bilgili insanlardan biri. Ama gelin görün ki, adaletsizliğin sıradanlaştığı bu dünyada geçimini sağlamak için tartıcılık yapmak zorunda kalmış. Ben ise bu sisteme karşı durarak, onun hayallerini gerçekleştirdim. Umarım imkânı olan herkes benzer projeler yapar da ülkemiz çok daha güzel yerlere gelir… Hak edenin hak ettiği yerde olduğu bir dünya diliyorum '

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Tabii yorumlara da insanların mutluluğu böyle yansıdı...

Tabii yorumlara da insanların mutluluğu böyle yansıdı...

"Kendi gitmiş gibi sevinenler" de epey kalabalıktı.

"Kendi gitmiş gibi sevinenler" de epey kalabalıktı.

İşte o gezinin ufak bir kısmı 👇

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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