Ünlü YouTuber'dan Genel Kültür Bilgisiyle Şaşırtan Tartıcıya Büyük Jest
Ünlü YouTuber'dan Genel Kültür Bilgisiyle Şaşırtan Tartıcıya Büyük Jest
Kimi zaman yeteneklerimiz veya bir alandaki hakimiyetimiz yaşam kalitemizi olumlu yönde etkileyemeyebiliyor. Toplumumuzda da gerek maddi imkansızlıklar gerek yaşam şartları nedeniyle yeteneklerini sergileyemeyen merak duyduğu alanlar hakkında daha fazlasına ulaşamayan milyonlar var. Geçtiğimiz yıl bir sokak röportajında tanıdığımız Haydar Abi de bu isimlerden birisi. İnsanları tartarak geçim mücadelesi veren vatandaşın hayalini içerik üreticisi Ragıb Narin gerçekleştirdi, coğrafya bilgisiyle hayran bırakan Haydar Abi'yi Dubai'ye götürdü.
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Onu geçtiğimiz yıl bir sokak röportajında tanımıştık.
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İşte o röportaj 👇
İçerik üreticisi ve gezgin Ragıb Narin ise o vatandaşı buldu ve büyük bir jest yaptı.
Narin takipçilerinden tartıcı hakkında bilgi istedi. Pek çok kişi de yardımcı oldu.
Narin Burj Khalifa'dan uçsuz bucaksız çöllere uzanan Dubai macerasını YouTube kanalında paylaştı.
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Tabii yorumlara da insanların mutluluğu böyle yansıdı...
"Kendi gitmiş gibi sevinenler" de epey kalabalıktı.
İşte o gezinin ufak bir kısmı 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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