Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Gerginliği: Halk TV’de Çalışan Gazeteciler Tepki Gösterdi

Halk TV YouTube kanalının, Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşisini izledim. Görüşlerim özetle şöyle:

1. Gazeteci herkesle görüşür. Hatta teröristle de mafya ile de tetikçiyle de görüşülür… Bu açıdan Kütahyalı ile söyleşi yapmakta, temelde sorun görmüyorum.

2. Bununla birlikte, gazetecilik temas ve mesafe ilişkisidir. Yani herkesle temas kurabilirsiniz ama mesafenizi de ayarlamalısınız.

3. Halk TV YouTube kanalının söyleşisinde, söyleşi yapılan Kütahyalı’nın aslında kim olduğunu bilmediği anlaşılıyor. Bu çok üzücü.

4. Genç muhabir arkadaşımız bilmeyebilir. Lakin Halk TV’de onu bilgilendirecek, yakın tarihi hatırlatacak çok deneyimli isimler var.

5. Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü ve bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin.

6. Kürt açılımı meselesinde böylesi birine “bilge” rolü vermek maalesef çok büyük bir hatadır. Kütahyalı olsa olsa “itirafçı” pozisyonunda Halk TV mikrofonlarına konuşabilmelidir.

7. Misal, eski çözüm süreçlerini sabote eden Fethullahçılara neden, nasıl ve ne karşılığında destek verdiği sorulmalıydı. “Önemli bilgileri siz verdiniz” gibi Kütahyalı’ya hak etmeyecek sözler söylemek Halk TV mikrofonuna yakışmaz.

8. Halk TV, bu toprakların yüz akı bir televizyon kanalıdır. Sahibinden stajerine kadar bu ülkenin en namuslu insanların omuzunda yükselmiştir. Bu birikime ve bu emeğe yakışmayan bir söyleşi olmuş.