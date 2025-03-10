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Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Gerginliği: Halk TV’de Çalışan Gazeteciler Tepki Gösterdi

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Gerginliği: Halk TV’de Çalışan Gazeteciler Tepki Gösterdi

Rasim Ozan Kütahyalı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2025 - 23:26

Halk TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaptığı röportajı YouTube kanalı üzerinden yayınladı. Kütahyalı röportajda, “Terörsüz Türkiye” açılımını değerlendirdi ve sürecin nasıl geliştiğine dair bildiklerini anlattı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye röportaj vermesi ise kurumda çalışan gazetecileri rahatsız etti. Barış Pehlivan, Timur Soykan, Murat Ağırel gibi isimler, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’de yer almasına tepki gösterdi. Ayrıca bazı vatandaşlar da sosyal medyada kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu’nu etiketleyerek yaşananlara tepki gösterdi.

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Rasim Ozan Kütahyalı, Halk TV’nin YouTube kanalına konuk oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Halk TV’nin YouTube kanalına konuk oldu.

Akşam saatlerinde yayımlanan röportajda Rasim Ozan Kütahyalı, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın “silah bırakma” çağrısının nasıl yapıldığını anlattı.

Kütahyalı Selahattin Demirtaş’ın da kısa zamanda tahliye olacağını ifade etti. 

Rasim Ozan Kütahyalı ayrıca “Türkiye’nin genel af sürecine ihtiyacı var” açıklamasında da bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye röportaj vermesi ise kurumun önde gelen isimleri arasında rahatsızlık yarattı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye röportaj vermesi ise kurumun önde gelen isimleri arasında rahatsızlık yarattı.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV önünde polisler tarafından gözaltına alınan gazetesi Barış Pehlivan, röportajın Halk TV’ye yakışmadını iddia etti.

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twitter.com

Halk TV YouTube kanalının, Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşisini izledim. Görüşlerim özetle şöyle:

1. Gazeteci herkesle görüşür. Hatta teröristle de mafya ile de tetikçiyle de görüşülür… Bu açıdan Kütahyalı ile söyleşi yapmakta, temelde sorun görmüyorum.

2. Bununla birlikte, gazetecilik temas ve mesafe ilişkisidir. Yani herkesle temas kurabilirsiniz ama mesafenizi de ayarlamalısınız. 

3. Halk TV YouTube kanalının söyleşisinde, söyleşi yapılan Kütahyalı’nın aslında kim olduğunu bilmediği anlaşılıyor. Bu çok üzücü. 

4. Genç muhabir arkadaşımız bilmeyebilir. Lakin Halk TV’de onu bilgilendirecek, yakın tarihi hatırlatacak çok deneyimli isimler var. 

5. Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü ve bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin. 

6. Kürt açılımı meselesinde böylesi birine “bilge” rolü vermek maalesef çok büyük bir hatadır. Kütahyalı olsa olsa “itirafçı” pozisyonunda Halk TV mikrofonlarına konuşabilmelidir. 

7. Misal, eski çözüm süreçlerini sabote eden Fethullahçılara neden, nasıl ve ne karşılığında destek verdiği sorulmalıydı. “Önemli bilgileri siz verdiniz” gibi Kütahyalı’ya hak etmeyecek sözler söylemek Halk TV mikrofonuna yakışmaz. 

8. Halk TV, bu toprakların yüz akı bir televizyon kanalıdır. Sahibinden stajerine kadar bu ülkenin en namuslu insanların omuzunda yükselmiştir. Bu birikime ve bu emeğe yakışmayan bir söyleşi olmuş.

Rasim Ozan’a tepki gösteren bir diğer isim de Timur Soykan oldu.

Rasim Ozan’a tepki gösteren bir diğer isim de Timur Soykan oldu.
twitter.com

'Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV YouTube kanalında röportajının yayınlanmasını doğru bulmuyorum. FETÖ'cülerin ve Saray rejiminin tetikçiliğini yapan bu şahsın demokrasi mücadelesinin bedellerini ödemiş Halk TV logosunun altında görünmesi beni üzdü.'

Halk TV’de Kayda Geçsin isimli programda yer alan Murat Ağırel de “gazetecilik ilkelerimle ters” açıklamasında bulundu.

Halk TV’de Kayda Geçsin isimli programda yer alan Murat Ağırel de “gazetecilik ilkelerimle ters” açıklamasında bulundu.
twitter.com

'Haftada bir Kayda Geçsin programına çıktığım Halk TV’nin YouTube kanalında, geçmişte FETÖ terör örgütüne methiyeler düzen, kumpas davalarının savunuculuğunu yapan ve bugün hâlâ sözde terör örgütü ile yürütülen sürece karşı çıkanlara adeta kılıç sallayan bir ismin muteber biriymiş gibi açıklamalarına yer verilmesini kabul edemem.

Yıllarca emek verdiğimiz bir platformda bu durumu görmek, ilkelerime ve gazetecilik anlayışıma ters düşmektedir.'

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışılan röportajla ilgili sözleri ise şöyle 👇

Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışılan röportajla ilgili sözleri ise şöyle 👇
twitter.com

'En meşhur CHP’li siyasetçilerden birinin demin beni arayıp ifade ettiği tabirle Martin Bashir’in Prenses Diana ile 20 Kasım 1995’te yaptığı söyleşi kadar içeriği bomba dolu bu röportaj içinde söylenenleri dikkatle dinleyin…

Bana karşı olan duygularınızı bir kenara atın…

150 kilo göründüğüm berbat kadrajdan ötürü de Halk TV’ye kırgınım :)'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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