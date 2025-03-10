Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Gerginliği: Halk TV’de Çalışan Gazeteciler Tepki Gösterdi
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Gerginliği: Halk TV’de Çalışan Gazeteciler Tepki Gösterdi
Halk TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaptığı röportajı YouTube kanalı üzerinden yayınladı. Kütahyalı röportajda, “Terörsüz Türkiye” açılımını değerlendirdi ve sürecin nasıl geliştiğine dair bildiklerini anlattı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye röportaj vermesi ise kurumda çalışan gazetecileri rahatsız etti. Barış Pehlivan, Timur Soykan, Murat Ağırel gibi isimler, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’de yer almasına tepki gösterdi. Ayrıca bazı vatandaşlar da sosyal medyada kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu’nu etiketleyerek yaşananlara tepki gösterdi.
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Rasim Ozan Kütahyalı, Halk TV’nin YouTube kanalına konuk oldu.
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Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye röportaj vermesi ise kurumun önde gelen isimleri arasında rahatsızlık yarattı.
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Rasim Ozan’a tepki gösteren bir diğer isim de Timur Soykan oldu.
Halk TV’de Kayda Geçsin isimli programda yer alan Murat Ağırel de “gazetecilik ilkelerimle ters” açıklamasında bulundu.
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Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışılan röportajla ilgili sözleri ise şöyle 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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