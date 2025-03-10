onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Suriye Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: SDG ile Suriye Hükümeti Anlaşma İmzaladı

Suriye Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: SDG ile Suriye Hükümeti Anlaşma İmzaladı

Suriye
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2025 - 21:30

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri (SDG-YPG) ile anlaşma imzalandığı duyuruldu. SDG lideri Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında imzalanan anlaşmaya göre, SDG’nin kontrol ettiği tüm sınır kapıları, havaalanları, petrol sahaları Suriye yönetimine entegre olacak. Ayrıca Suriye’de bulunan Kürtlerin tüm hakları da Suriye yönetimi tarafından garanti altına alındı. Anlaşma ile SDG, Suriye hükümetine katılmış oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

PKK’nın Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye’nin yeni geçici hükümeti arasında anlaşma imzalandı.

PKK’nın Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye’nin yeni geçici hükümeti arasında anlaşma imzalandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG lideri Mazlum Abdi’nin anlaşmayı imzalarkenki fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı.

Anlaşmanın en dikkat çekici maddesi ise SDG’nin kontrolünde bulunan tüm stratejik noktaların Suriye yönetimine entegre edilmesi oldu. 

Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devletinin yönetimine entegre edilecek.

Ayrıca anlaşma ile tüm Suriye topraklarında ateşkes ilan edilmiş oldu.

Ayrıca anlaşma ile tüm Suriye topraklarında ateşkes ilan edilmiş oldu.

SDG anlaşma ile Suriye’deki yeni yönetimin Esad yanlıları ile mücadelesine destek vermeyi de kabul etti. 

Ayrıca Suriye’de bulunan Kürtlerin, tüm anayasal hakları da garanti altına alındı.

Serbestiyet'te yer alan habere göre, Suriye ile SDG arasında yapılan anlaşmanın maddeleri şöyle 👇

Serbestiyet'te yer alan habere göre, Suriye ile SDG arasında yapılan anlaşmanın maddeleri şöyle 👇

1. Dini ve etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına katılım ve temsil haklarının yetki ve sorumluluk temelinde garanti altına alınması.

2. Kürt toplumu Suriye devletinin yerli bir topluluğudur ve Suriye devleti onun vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına almaktadır.

3. Suriye’nin tüm topraklarında ateşkes

4. Suriye’nin kuzeydoğusundaki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devletinin yönetimine entegre edilmesi.

5. Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin kendi kasaba ve köylerine geri dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının sağlanması.

6. Suriye devletinin Esad kalıntılarına ve güvenliğine ve birliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelesini desteklemek

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
10
7
6
3
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın