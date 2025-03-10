Suriye Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: SDG ile Suriye Hükümeti Anlaşma İmzaladı
Suriye Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: SDG ile Suriye Hükümeti Anlaşma İmzaladı
Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye Demokratik Güçleri (SDG-YPG) ile anlaşma imzalandığı duyuruldu. SDG lideri Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında imzalanan anlaşmaya göre, SDG’nin kontrol ettiği tüm sınır kapıları, havaalanları, petrol sahaları Suriye yönetimine entegre olacak. Ayrıca Suriye’de bulunan Kürtlerin tüm hakları da Suriye yönetimi tarafından garanti altına alındı. Anlaşma ile SDG, Suriye hükümetine katılmış oldu.
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PKK’nın Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye’nin yeni geçici hükümeti arasında anlaşma imzalandı.
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Ayrıca anlaşma ile tüm Suriye topraklarında ateşkes ilan edilmiş oldu.
Serbestiyet'te yer alan habere göre, Suriye ile SDG arasında yapılan anlaşmanın maddeleri şöyle 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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