AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Google'a Uyarı: "Keyfi Uygulamaları Acilen Bırakın"

Google geçtiğimiz yıl yaptığı algoritma değişlikliği ile birçok yayıncıyı adeta kara listeye almış ve Keşfet’inde yer vermeyerek ciddi gelir kaybına uğramasına neden olmuştu. Kısa süreliğine düzelen ve adil bir şekilde götürülen algoritma sayesinde haber siteleri az da olsa nefes almıştı. Ancak Google keyfi uygulamalarına yeniden başladı ve birçok yayıncıya Keşfet’te yer vermemeye başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google’ın politikasını “dijital zorbalık” olarak yorumladı ve uyarıda bulundu.

Kaynak: Sabah