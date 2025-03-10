AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Google'a Uyarı: "Keyfi Uygulamaları Acilen Bırakın"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Google'a Uyarı: "Keyfi Uygulamaları Acilen Bırakın"
Google geçtiğimiz yıl yaptığı algoritma değişlikliği ile birçok yayıncıyı adeta kara listeye almış ve Keşfet’inde yer vermeyerek ciddi gelir kaybına uğramasına neden olmuştu. Kısa süreliğine düzelen ve adil bir şekilde götürülen algoritma sayesinde haber siteleri az da olsa nefes almıştı. Ancak Google keyfi uygulamalarına yeniden başladı ve birçok yayıncıya Keşfet’te yer vermemeye başladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google’ın politikasını “dijital zorbalık” olarak yorumladı ve uyarıda bulundu.
Kaynak: Sabah
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Google’da yapılan algoritma değişiklikleri sebebiyle birçok yayıncı zor durumlar yaşıyor.
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Sabah’tan Onur Şahanoğlu’nun haberine göre, AK Partili Hüseyin Yayman, Google’a ciddi uyarılarda bulundu.
Yetkililer, Google’ı daha önce de yaptıkları haksız rekabet için uyarmış.
AK Partili Hüseyin Yayman, Google’dan beklentilerini şöyle sıraladı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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