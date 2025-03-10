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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Google'a Uyarı: "Keyfi Uygulamaları Acilen Bırakın"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Google'a Uyarı: "Keyfi Uygulamaları Acilen Bırakın"

Google
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2025 - 19:07 Son Güncelleme: 10.03.2025 - 20:07

Google geçtiğimiz yıl yaptığı algoritma değişlikliği ile birçok yayıncıyı adeta kara listeye almış ve Keşfet’inde yer vermeyerek ciddi gelir kaybına uğramasına neden olmuştu. Kısa süreliğine düzelen ve adil bir şekilde götürülen algoritma sayesinde haber siteleri az da olsa nefes almıştı. Ancak Google keyfi uygulamalarına yeniden başladı ve birçok yayıncıya Keşfet’te yer vermemeye başladı. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google’ın politikasını “dijital zorbalık” olarak yorumladı ve uyarıda bulundu.

Kaynak: Sabah

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Google’da yapılan algoritma değişiklikleri sebebiyle birçok yayıncı zor durumlar yaşıyor.

Google’da yapılan algoritma değişiklikleri sebebiyle birçok yayıncı zor durumlar yaşıyor.

Google, kullanıcı alışkanları ile belirlenmesi gereken Keşfet’ini kendi algoritmalarına göre düzenleyince yayıncılar arasında haksız rekabet oluşuyor.

Bazı siteler, ismi ile aranmasına rağmen Google’da gösterilmezken, bazıları ise ısrarla öne çıkarılıyor.

Sabah’tan Onur Şahanoğlu’nun haberine göre, AK Partili Hüseyin Yayman, Google’a ciddi uyarılarda bulundu.

Sabah’tan Onur Şahanoğlu’nun haberine göre, AK Partili Hüseyin Yayman, Google’a ciddi uyarılarda bulundu.

Google'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği şeffaf olmayan algoritma değişiklikleri, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Yapılan değişikliklerle bazı haber sitelerinin Keşfet trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığı gözlemlenmektedir. Bu durum, hem rekabet ortamını bozmakta hem de halkın haber alma özgürlüğünü tehdit etmektedir.”

Kaynak

Yetkililer, Google’ı daha önce de yaptıkları haksız rekabet için uyarmış.

Yetkililer, Google’ı daha önce de yaptıkları haksız rekabet için uyarmış.

Son dönemde attıkları adımlar, dijital haberciliği tekelleştirme ve kendi seçtikleri içerikleri kullanıcılara dayatma girişimine dönüşmüştür. Şunu açıkça ifade etmek isteriz ki: Haber alma ve yayma özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Google'ın algoritma adı altında keyfi uygulamalarla yayıncıları saf dışı bırakmasına, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını engellemesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

AK Partili Hüseyin Yayman, Google’dan beklentilerini şöyle sıraladı

AK Partili Hüseyin Yayman, Google’dan beklentilerini şöyle sıraladı

  • Google, algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf olmalı ve yayıncılara adil bir yaklaşım sergilemelidir.

  • Rekabete aykırı uygulamalara son verilmeli, Keşfet alanında her görüşten siteye eşit fırsat tanınmalıdır.

  • Dijital platformlar, haber çeşitliliğini ve medya bağımsızlığını tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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