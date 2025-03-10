Devlet Bahçeli’den Suriye Açıklaması: "Ateşe Dökülen Benzin İlk Dökeni Yakar"
Devlet Bahçeli’den Suriye Açıklaması: "Ateşe Dökülen Benzin İlk Dökeni Yakar"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’de Alevi azınlıklara katliam yapılıyor iddiaları sonrasında açıklamada bulundu. “CHP’nin Baas artığı ve uzantısı gibi pozisyon alması çok tehlikeli bir kırılma ve kopuştur.” diyen Devlet Bahçeli, DEM Parti ile CHP arasında yapılacak görüşme için önerilerde bulundu.
İşte Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamanın detayları 👇
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Suriye’de Beşar Esad’ın ülkeden kaçması sonrasında HTŞ öncülüğündeki muhalifler yönetimi ele geçirmişti.
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Devlet Bahçeli, Suriye’de yaşananlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştirdi.
Devlet Bahçeli: Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, ciğerparemizdir.
Bahçeli, DEM Parti’ye de çağrıda bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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