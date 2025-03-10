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Devlet Bahçeli’den Suriye Açıklaması: "Ateşe Dökülen Benzin İlk Dökeni Yakar"

Devlet Bahçeli’den Suriye Açıklaması: "Ateşe Dökülen Benzin İlk Dökeni Yakar"

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2025 - 18:29

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’de Alevi azınlıklara katliam yapılıyor iddiaları sonrasında açıklamada bulundu. “CHP’nin Baas artığı ve uzantısı gibi pozisyon alması çok tehlikeli bir kırılma ve kopuştur.” diyen Devlet Bahçeli, DEM Parti ile CHP arasında yapılacak görüşme için önerilerde bulundu.

İşte Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamanın detayları 👇

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Suriye’de Beşar Esad’ın ülkeden kaçması sonrasında HTŞ öncülüğündeki muhalifler yönetimi ele geçirmişti.

Suriye’de Beşar Esad’ın ülkeden kaçması sonrasında HTŞ öncülüğündeki muhalifler yönetimi ele geçirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Alevi nüfusun yaşadığı Lazkiye, Tartus gibi bölgelerde silahlı çatışmaların yaşanmış ve sivillerin de katledildiği iddia edilmişti.

HTŞ’nin lideri Coloni’nin yaptığı son açıklamada ise silahlı çatışmaların sona erdiği ve bölgede huzurun yeniden sağlandığını duyurmuştu.

Devlet Bahçeli, Suriye’de yaşananlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştirdi.

Devlet Bahçeli, Suriye’de yaşananlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Baas zihniyetinin tetikçisi gibi hareket edip Alevi kardeşlerimiz üzerinden istismar kampanyasına tevessül etmesi hastalıklı ve hasmane siyasetinin yeni bir türevidir. CHP’nin mezhep provokasyonu sadece Türkiye’ye değil, şu mübarek günlerde İslam toplumlarına, bölgesel denge ve dinamiklere yapılabilecek en vahim kötülüktür. CHP’nin Baas artığı ve uzantısı gibi pozisyon alması çok tehlikeli bir kırılma ve kopuştur.”

Devlet Bahçeli: Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, ciğerparemizdir.

Devlet Bahçeli: Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, ciğerparemizdir.

Alevi kardeşlerimiz bizim canımız ve ciğerparemiz; milletimizin ve İslam aleminin ayrılmaz, ayrılamaz ve ayrı görülemez inanç ve insanlık değerleridir. Bizim nezdimizde Alevi ile Sünni arasına uçurum kazanlar, bunlar arasında ikilik çıkaranlar, yetmezmiş gibi birbirine uzak ve yabancı gibi takdim edenler din, diyanet, millet ve ümmet düşmanlarıdır. Ne Alevi kardeşlerimiz ne de Sünni kardeşlerimiz ölümcül oyunlara aldanmayacak, buna da asla kanmayacaktır. CHP’nin yolu yol değildir. CHP’li yönetici ve milletvekillerinin açıklamaları fitne ve fücura ön açmak, öncü olmak manasından başka yorumlanamayacaktır.

Bahçeli, DEM Parti’ye de çağrıda bulundu.

Bahçeli, DEM Parti’ye de çağrıda bulundu.

DEM Parti’nin de bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunu netleştirmesinde yarar vardır. CHP veya diğer partilerle temaslarında 27 Şubat İmralı çağrısını mı konuşacaklar, yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip edici adım ve arayış halinde olan partilerin fason ve fosilleşmiş ezberlerini dinleyip ortak mı olacaklar? PKK’nın kurucu önderi tarafından hazırlanan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye’nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar? DEM Parti’nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır.

Türkiye, kalıcı ve kategorik ölçüde terörü millet ve devlet hayatından çıkarmanın arifesindeyken etnik ve mezhebi tahrikleri siyasi araç ve argüman olarak kullanan fırsatçı, fırıldak ve fikirsiz siyasetçileri ne Allah affedecek ne de aziz Türk milleti hoş görecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, bir beladan kurtuluşun mücadelesi verilirken, diğer ve daha dehşet uyandıran nevzuhur sorunların yeşertilmesinden kaygılıdır ve herkesi, bilhassa siyasi partileri ahlaklı, duyarlı, milli ve sorumlu olmaya davet etmektedir.

Unutulmasın ki, ateşe dökülen benzin ilk dökeni yakacak; rüzgardan kim medet umuyorsa önce onun çatısı uçacaktır.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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