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KKTC Milletvekili Ülkedeki Fuhuş Gerçeğini Anlattı: "Kadınlar Köle Gibi Pazarlanıyor"

KKTC Milletvekili Ülkedeki Fuhuş Gerçeğini Anlattı: "Kadınlar Köle Gibi Pazarlanıyor"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.03.2025 - 17:15

KKTC’deki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meclis’te yaptığı konuşmada ülkedeki acı fuhuş gerçeğini anlattı. Kadınların köle gibi pazarlandığını söyleyen Derya, 18 yaşından küçük çocukların da fuhuş batağında yer aldığını söyledi. 

KKTC’de bulunan ve mafyanın eline geçen bazı kadınların akıbetinin ne olduğununun bilinmediğini söyleyen milletvekili, “Gurur duyun be arkadaşlar eserinizle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ilelebet yaşayacak falan diye hamaset yaparsınız.” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Halk TV

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Milletvekili Doğuş Derya’nın KKTC Meclisi’nde ülkedeki fuhuş sektörü ile ilgili yaptığı açıklamalar herkesi şok etti.

Milletvekili Doğuş Derya’nın KKTC Meclisi’nde ülkedeki fuhuş sektörü ile ilgili yaptığı açıklamalar herkesi şok etti.

Ülkede devlet eliyle insan ticareti ve seks köleliği yapılıyor” diyen Milletvekili Derya, KKTC'deki seks kölelerinin çoğunun çocuk yaşlarda olduğunu açıkladı. 

Derya’nın açıklamasına göre gece kulübü patronları 23-24 yaşındaki kadınları yaşlı olarak görüyorlarmış.

Doğuş Derya: Kadınlar kataloglardan pazarlanıyor.

Doğuş Derya: Kadınlar kataloglardan pazarlanıyor.

KKTC hükümetinin seks turizmini desteklediğini öne süren Derya; “İnternete girin, ‘Kıbrıs Gece Kulüpleri Rehberi’ veya ‘Kıbrıs Gece Turu’ diye siteler var. Kadınlar kataloglarda hayvan gibi pazarlanıyor.” dedi.

Derya, 'Öğrenci olarak kaydedip de bir takım apartmanlarda özel olarak belirlenmiş apartmanlarda bu seks köleliği devam ettiriliyor. Yani devletin kaydı dışında olan bir şekilde de bu fuhuş ve seks köleliği devam ettiriliyor' ifadelerini kullandı.

Derya, devlet yetkililerin de bu düzene ortak olduğunu belirtti. “Bu kadınlar uyuşturucuya alıştırılıyor, polislerden bazıları rüşvet olarak kadınlarla ilişkiye giriyor. Devlet hastanesi, kadınların doğum kontrolsüz çalıştırılması nedeniyle kürtaj yapmayı bıraktı” dedi.

Doğuş Derya, zorla fuhuşa süreklenen bazı kadınların akıbetinin de belli olmadığını söyledi.

Doğuş Derya, zorla fuhuşa süreklenen bazı kadınların akıbetinin de belli olmadığını söyledi.

Ölüm sebebini bilmiyorum dün akşam ölen kadının. Alabildiğimiz bilgiye göre kendini asmış. Bu kadınlara o yaptıkları işe tahammül edebilsinler diye uyuşturucu veriliyor çünkü.”

Milletvekili Doğuş Derya’nın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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