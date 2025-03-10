KKTC Milletvekili Ülkedeki Fuhuş Gerçeğini Anlattı: "Kadınlar Köle Gibi Pazarlanıyor"

KKTC hükümetinin seks turizmini desteklediğini öne süren Derya; “İnternete girin, ‘Kıbrıs Gece Kulüpleri Rehberi’ veya ‘Kıbrıs Gece Turu’ diye siteler var. Kadınlar kataloglarda hayvan gibi pazarlanıyor.” dedi.

Derya, 'Öğrenci olarak kaydedip de bir takım apartmanlarda özel olarak belirlenmiş apartmanlarda bu seks köleliği devam ettiriliyor. Yani devletin kaydı dışında olan bir şekilde de bu fuhuş ve seks köleliği devam ettiriliyor' ifadelerini kullandı.

Derya, devlet yetkililerin de bu düzene ortak olduğunu belirtti. “Bu kadınlar uyuşturucuya alıştırılıyor, polislerden bazıları rüşvet olarak kadınlarla ilişkiye giriyor. Devlet hastanesi, kadınların doğum kontrolsüz çalıştırılması nedeniyle kürtaj yapmayı bıraktı” dedi.