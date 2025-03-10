KKTC Milletvekili Ülkedeki Fuhuş Gerçeğini Anlattı: "Kadınlar Köle Gibi Pazarlanıyor"
KKTC Milletvekili Ülkedeki Fuhuş Gerçeğini Anlattı: "Kadınlar Köle Gibi Pazarlanıyor"
KKTC’deki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meclis’te yaptığı konuşmada ülkedeki acı fuhuş gerçeğini anlattı. Kadınların köle gibi pazarlandığını söyleyen Derya, 18 yaşından küçük çocukların da fuhuş batağında yer aldığını söyledi.
KKTC’de bulunan ve mafyanın eline geçen bazı kadınların akıbetinin ne olduğununun bilinmediğini söyleyen milletvekili, “Gurur duyun be arkadaşlar eserinizle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ilelebet yaşayacak falan diye hamaset yaparsınız.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Halk TV
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Milletvekili Doğuş Derya’nın KKTC Meclisi’nde ülkedeki fuhuş sektörü ile ilgili yaptığı açıklamalar herkesi şok etti.
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Doğuş Derya: Kadınlar kataloglardan pazarlanıyor.
Doğuş Derya, zorla fuhuşa süreklenen bazı kadınların akıbetinin de belli olmadığını söyledi.
Milletvekili Doğuş Derya’nın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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