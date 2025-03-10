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Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Türk Sporcularda Doping Tespit Edildiğini Açıkladı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Türk Sporcularda Doping Tespit Edildiğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.03.2025 - 16:21

Spor tarihinde zaman zaman elde edilen başarılarda yıllar sonra çıkan doping gölgesi oluyor. Ülkemizde de maalesef sporcularımızın adı bazı dönemlerde doping hadiselerinde geçiyor. Son olarak Rıza Kayaalp'in doping testini geçemeyerek Paris Olimpiyatları'na gidememesi hadisesiyle karşılaştık. Kayaalp geçtiğimiz günlerde de dört yıl ceza aldı. Türk sporu adına üzücü hadise yaşanacakların artçısıymış. WADA, 12 sporcumuzda doping tespit edildiğini açıkladı.

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Spor tarihinin kanayan yarası doping bir kez daha karşımıza çıktı.

Spor tarihinin kanayan yarası doping bir kez daha karşımıza çıktı.

Daha önce milli sporcularımızın doping sonuçlarıyla sarsılan ülkemiz adına bir şok daha yaşandı. Rıza Kayaalp'in 4 yıl ceza aldığı haberi geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılmıştı. Kayaalp'in aldığı cezayı tartıştığımız sırada Wada'dan daha ağır bir fatura geldi.

WADA'dan ülkemiz adına adeta kara bir tablo yayınlandı.

WADA'dan ülkemiz adına adeta kara bir tablo yayınlandı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) yapılan incelemeler sonucu doping cezası verdiği isimleri açıkladı. Farklı branşlardan 12 Türk sporcu, ceza aldı.

Sporcuların ismi de kamuoyu ile paylaşıldı.

Halter, güreş ve boksta on iki sporcumuz çeşitli sürelerde ceza aldı. Açıklanan isimler şu şekilde oldu:

Halter, güreş ve boksta on iki sporcumuz çeşitli sürelerde ceza aldı. Açıklanan isimler şu şekilde oldu:

HALTER: Fatih Baydar (2 yıl), Doğan Dönen (2 yıl), Gökhan Kılıç (2 yıl), Bünyamin Sezer (2 yıl), Hatice Yılmaz (2 yıl), Pelinsu Bayav (3 yıl), Batuhan Yüksel (Soruşturma devam ediyor) 

GÜREŞ: Rıza Kayaalp (4 yıl), Yakup Gör (2 yıl) 

BOKS: Şennur Demir (2 yıl), Kerem Özmen (2 yıl), Tuğrul Han Erdemir (Soruşturma devam ediyor) 

Öte yandan halterde Türk sporculara Avrupa Şampiyonası'na katılmama cezası verilebileceği de ifade edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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