Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Türk Sporcularda Doping Tespit Edildiğini Açıkladı
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Türk Sporcularda Doping Tespit Edildiğini Açıkladı
Spor tarihinde zaman zaman elde edilen başarılarda yıllar sonra çıkan doping gölgesi oluyor. Ülkemizde de maalesef sporcularımızın adı bazı dönemlerde doping hadiselerinde geçiyor. Son olarak Rıza Kayaalp'in doping testini geçemeyerek Paris Olimpiyatları'na gidememesi hadisesiyle karşılaştık. Kayaalp geçtiğimiz günlerde de dört yıl ceza aldı. Türk sporu adına üzücü hadise yaşanacakların artçısıymış. WADA, 12 sporcumuzda doping tespit edildiğini açıkladı.
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Spor tarihinin kanayan yarası doping bir kez daha karşımıza çıktı.
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WADA'dan ülkemiz adına adeta kara bir tablo yayınlandı.
Halter, güreş ve boksta on iki sporcumuz çeşitli sürelerde ceza aldı. Açıklanan isimler şu şekilde oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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