Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Türk Sporcularda Doping Tespit Edildiğini Açıkladı

Spor tarihinde zaman zaman elde edilen başarılarda yıllar sonra çıkan doping gölgesi oluyor. Ülkemizde de maalesef sporcularımızın adı bazı dönemlerde doping hadiselerinde geçiyor. Son olarak Rıza Kayaalp'in doping testini geçemeyerek Paris Olimpiyatları'na gidememesi hadisesiyle karşılaştık. Kayaalp geçtiğimiz günlerde de dört yıl ceza aldı. Türk sporu adına üzücü hadise yaşanacakların artçısıymış. WADA, 12 sporcumuzda doping tespit edildiğini açıkladı.