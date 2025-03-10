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Sokak Röportajında Ülke Durumunun Mükemmel Olduğunu Dile Getiren Vatandaş Tepki Topladı

Sokak Röportajında Ülke Durumunun Mükemmel Olduğunu Dile Getiren Vatandaş Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.03.2025 - 15:41

Bir vatandaşın Öteki Görüş mikrofonlarına verdiği röportaj gündem oldu. Sözleriyle dikkat çeken kadın ülke durumunun mükemmel olduğunu dile getirirken açlık olmadığını da iddia etti. Sosyal medya kullanıcıları video karşısında sessiz kalamadı ve düşüncelerini yorumlarda dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.

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Vatandaş, “Başımızdakinden Allah razı olsun” sözleriyle konuşmaya başladı.

Vatandaş, “Başımızdakinden Allah razı olsun” sözleriyle konuşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgülerinin ardından, “Bizim milletimizde nankörlük var” sözlerini ekledi.

“Açız diyorlar, kimse aç değil” cümlesiyle tepki topladı.

“Açız diyorlar, kimse aç değil” cümlesiyle tepki topladı.

Ardından yaptığı benzetme ise akıl tutulması yaşattı. “Kimse açlıktan ölmemiş, Afrika’da bile insanlar açlıktan ölmüyorlar” demesiyle noktaladı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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