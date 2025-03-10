Sokak Röportajında Ülke Durumunun Mükemmel Olduğunu Dile Getiren Vatandaş Tepki Topladı
Sokak Röportajında Ülke Durumunun Mükemmel Olduğunu Dile Getiren Vatandaş Tepki Topladı
Bir vatandaşın Öteki Görüş mikrofonlarına verdiği röportaj gündem oldu. Sözleriyle dikkat çeken kadın ülke durumunun mükemmel olduğunu dile getirirken açlık olmadığını da iddia etti. Sosyal medya kullanıcıları video karşısında sessiz kalamadı ve düşüncelerini yorumlarda dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaş, “Başımızdakinden Allah razı olsun” sözleriyle konuşmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Açız diyorlar, kimse aç değil” cümlesiyle tepki topladı.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın