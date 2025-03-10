Sokak Röportajında Ülke Durumunun Mükemmel Olduğunu Dile Getiren Vatandaş Tepki Topladı

Bir vatandaşın Öteki Görüş mikrofonlarına verdiği röportaj gündem oldu. Sözleriyle dikkat çeken kadın ülke durumunun mükemmel olduğunu dile getirirken açlık olmadığını da iddia etti. Sosyal medya kullanıcıları video karşısında sessiz kalamadı ve düşüncelerini yorumlarda dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.