Kalpten Kalbe İlişkilenerek Rahatlama Meditasyonundan Görüntüler “Neden?” Dedirtti

Son zamanlarda meditasyon etkinlikleri epey revaçta. Kimileri bedenini rahatlatmak için bu etkinliklere katılırken kimileriyse gerçekliğine ihtimal vermiyor. Şimdiyse İstanbul’da düzenlenecek bir etkinliğin reklam paylaşımıyla karşınızdayız. Videoda belirtilene göre, “Kalpten kalbe ilişkilenme ve böylelikle rahatlama” amacına hizmet eden etkinlik yurt dışında birkaç yerde daha yapılmış.