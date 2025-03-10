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Kalpten Kalbe İlişkilenerek Rahatlama Meditasyonundan Görüntüler “Neden?” Dedirtti

Kalpten Kalbe İlişkilenerek Rahatlama Meditasyonundan Görüntüler “Neden?” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.03.2025 - 10:24

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Son zamanlarda meditasyon etkinlikleri epey revaçta. Kimileri bedenini rahatlatmak için bu etkinliklere katılırken kimileriyse gerçekliğine ihtimal vermiyor. Şimdiyse İstanbul’da düzenlenecek bir etkinliğin reklam paylaşımıyla karşınızdayız. Videoda belirtilene göre, “Kalpten kalbe ilişkilenme ve böylelikle rahatlama” amacına hizmet eden etkinlik yurt dışında birkaç yerde daha yapılmış.

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Etkinliğin katılım şartları arasında bekar olmak yer alıyor.

Etkinliğin katılım şartları arasında bekar olmak yer alıyor.

İnsanların birbirleriyle maskesiz, korkusuz ve taktiksiz olarak kalpten kalbe ilişkilenmesi için yapılan etkinlik sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki aldı.

Sosyal medya kullanıcıları “para tuzağı” şeklinde yorumlar yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları “para tuzağı” şeklinde yorumlar yaptı.

Ek olarak ise tanımadığı insanlarla böylesine samimiyet kurmanın anlamsız olduğunu da dile getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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