Kalpten Kalbe İlişkilenerek Rahatlama Meditasyonundan Görüntüler “Neden?” Dedirtti

Son zamanlarda meditasyon etkinlikleri epey revaçta. Kimileri bedenini rahatlatmak için bu etkinliklere katılırken kimileriyse gerçekliğine ihtimal vermiyor. Şimdiyse İstanbul’da düzenlenecek bir etkinliğin reklam paylaşımıyla karşınızdayız. Videoda belirtilene göre, “Kalpten kalbe ilişkilenme ve böylelikle rahatlama” amacına hizmet eden etkinlik yurt dışında birkaç yerde daha yapılmış.
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Etkinliğin katılım şartları arasında bekar olmak yer alıyor.
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Sosyal medya kullanıcıları “para tuzağı” şeklinde yorumlar yaptı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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