Nabızlar Yükseldi: Parkta Tatlı Yiyen Kadını Gören Martı Elindekini Kaptı Gitti

Zaman zaman sosyal medyada kuşların avcı ruhlarını ortaya koyan paylaşımlar görüyoruz. Özellikle açık alanlarda gördükleri yemekleri hiç affetmiyorlar. Şimdiyse Portekiz seyahatinde panik dolu anlar yaşayan bir kadının paylaşımıyla karşınızdayız. @niluferarslankaya adlı TikTok hesabından ilgili videoyu yayınlayan kadın kısa sürede viral oldu. Bizlerde de yeni bir fobiye sebep oldu. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç kadın, Portekiz’de bir parkta oraların meşhur tatlılarından Nata yiyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O korkuyla çığlık atan kadın elinin de biraz kesildiğini dile getirdi.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın