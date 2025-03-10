Nabızlar Yükseldi: Parkta Tatlı Yiyen Kadını Gören Martı Elindekini Kaptı Gitti

Zaman zaman sosyal medyada kuşların avcı ruhlarını ortaya koyan paylaşımlar görüyoruz. Özellikle açık alanlarda gördükleri yemekleri hiç affetmiyorlar. Şimdiyse Portekiz seyahatinde panik dolu anlar yaşayan bir kadının paylaşımıyla karşınızdayız. @niluferarslankaya adlı TikTok hesabından ilgili videoyu yayınlayan kadın kısa sürede viral oldu. Bizlerde de yeni bir fobiye sebep oldu. Gelin detaylara geçelim.