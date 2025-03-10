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Nabızlar Yükseldi: Parkta Tatlı Yiyen Kadını Gören Martı Elindekini Kaptı Gitti

Nabızlar Yükseldi: Parkta Tatlı Yiyen Kadını Gören Martı Elindekini Kaptı Gitti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.03.2025 - 08:52

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Zaman zaman sosyal medyada kuşların avcı ruhlarını ortaya koyan paylaşımlar görüyoruz. Özellikle açık alanlarda gördükleri yemekleri hiç affetmiyorlar. Şimdiyse Portekiz seyahatinde panik dolu anlar yaşayan bir kadının paylaşımıyla karşınızdayız. @niluferarslankaya adlı TikTok hesabından ilgili videoyu yayınlayan kadın kısa sürede viral oldu. Bizlerde de yeni bir fobiye sebep oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Genç kadın, Portekiz’de bir parkta oraların meşhur tatlılarından Nata yiyordu.

Genç kadın, Portekiz’de bir parkta oraların meşhur tatlılarından Nata yiyordu.

Bunu gören martı kadının elindeki tatlıyı alarak kaçtı. Kadının erkek arkadaşı ise kendi başına gelmemesi için tatlısını tek lokmada yedi.

O korkuyla çığlık atan kadın elinin de biraz kesildiğini dile getirdi.

O korkuyla çığlık atan kadın elinin de biraz kesildiğini dile getirdi.

Parkta tatlı yiyerek keyif yaparken başına geleceklerden bihaber olan kadının paniğini bizler de hissettik. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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