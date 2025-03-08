Camide Namaz Kılan Vatandaşın Sandalyesini Oyun Sanarak Çeken Küçük Çocuk

Ebeveyniyle birlikte camiye giden küçük bir çocuk, ibadet esnasında etrafta gezinirken minik bir yaramazlık yaptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, TRT Haber sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlı çocuk namaz kılan bir vatandaşın sandalyesini çekince ufak bir kaza yaşanmıştı. Gelin bir de birlikte izleyelim.

Kaynak: TRT Haber