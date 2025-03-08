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Camide Namaz Kılan Vatandaşın Sandalyesini Oyun Sanarak Çeken Küçük Çocuk

Camide Namaz Kılan Vatandaşın Sandalyesini Oyun Sanarak Çeken Küçük Çocuk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.03.2025 - 15:45

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Ebeveyniyle birlikte camiye giden küçük bir çocuk, ibadet esnasında etrafta gezinirken minik bir yaramazlık yaptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, TRT Haber sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlı çocuk namaz kılan bir vatandaşın sandalyesini çekince ufak bir kaza yaşanmıştı. Gelin bir de birlikte izleyelim.

Kaynak: TRT Haber

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Etrafta dolanırken sandalye dikkatini çekince o tarafa doğru yürüyen çocuk sandalyeyi çekmeye karar vermişti.

Etrafta dolanırken sandalye dikkatini çekince o tarafa doğru yürüyen çocuk sandalyeyi çekmeye karar vermişti.

Namaz kılan vatandaş fark etmedi ve sandalyeye oturmak için hamle yaptı.

Ancak hem kendisi hem de sandalyenin arkasındaki çocuk yere düştü.

Ancak hem kendisi hem de sandalyenin arkasındaki çocuk yere düştü.

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada da etkileşim aldı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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