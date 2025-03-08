Camide Namaz Kılan Vatandaşın Sandalyesini Oyun Sanarak Çeken Küçük Çocuk

Ebeveyniyle birlikte camiye giden küçük bir çocuk, ibadet esnasında etrafta gezinirken minik bir yaramazlık yaptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, TRT Haber sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlı çocuk namaz kılan bir vatandaşın sandalyesini çekince ufak bir kaza yaşanmıştı. Gelin bir de birlikte izleyelim.
Kaynak: TRT Haber
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Etrafta dolanırken sandalye dikkatini çekince o tarafa doğru yürüyen çocuk sandalyeyi çekmeye karar vermişti.
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Ancak hem kendisi hem de sandalyenin arkasındaki çocuk yere düştü.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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