Erkekler İlk Buluşmada Doğruları Söyleseydi Neler Yaşanırdı?

Son yıllarda herkesin dert yandığı bir durum var ki o da günümüz ilişkileri. Sebepsiz biten ilişkiler, henüz ilişkiye bile evrilemeyen flört denemeleri, sosyal medyanın ve tanışma uygulamalarının bir başkasına ulaşmayı kolaylaştırması sebebiyle gelen rahatlık ve dahasıyla artık gerçek bir ilişki yaşayabilmek zorlaştı. Genellemek doğru olmasa da yaşananlar ortada.