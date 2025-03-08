Erkekler İlk Buluşmada Doğruları Söyleseydi Neler Yaşanırdı?

Son yıllarda herkesin dert yandığı bir durum var ki o da günümüz ilişkileri. Sebepsiz biten ilişkiler, henüz ilişkiye bile evrilemeyen flört denemeleri, sosyal medyanın ve tanışma uygulamalarının bir başkasına ulaşmayı kolaylaştırması sebebiyle gelen rahatlık ve dahasıyla artık gerçek bir ilişki yaşayabilmek zorlaştı. Genellemek doğru olmasa da yaşananlar ortada.
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Buse Kara ile Halil İbrahim Göker de ilk buluşma parodileriyle viral oldu.
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Sizler de böyle başarısız bir buluşma gerçekleştirdiyseniz videoyu izlerken adeta o anları yaşayacaksınız.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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