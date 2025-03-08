onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Erkekler İlk Buluşmada Doğruları Söyleseydi Neler Yaşanırdı?

Erkekler İlk Buluşmada Doğruları Söyleseydi Neler Yaşanırdı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.03.2025 - 13:31

İçerik Devam Ediyor

Son yıllarda herkesin dert yandığı bir durum var ki o da günümüz ilişkileri. Sebepsiz biten ilişkiler, henüz ilişkiye bile evrilemeyen flört denemeleri, sosyal medyanın ve tanışma uygulamalarının bir başkasına ulaşmayı kolaylaştırması sebebiyle gelen rahatlık ve dahasıyla artık gerçek bir ilişki yaşayabilmek zorlaştı. Genellemek doğru olmasa da yaşananlar ortada.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buse Kara ile Halil İbrahim Göker de ilk buluşma parodileriyle viral oldu.

Buse Kara ile Halil İbrahim Göker de ilk buluşma parodileriyle viral oldu.

İkili ilk buluşmalarda söylenen yalanları dile getirmişti. Erkeğin iç sesi ile ilerleyen videoyla ağlanacak halimize güldük.

Sizler de böyle başarısız bir buluşma gerçekleştirdiyseniz videoyu izlerken adeta o anları yaşayacaksınız.

Sizler de böyle başarısız bir buluşma gerçekleştirdiyseniz videoyu izlerken adeta o anları yaşayacaksınız.

İçerik üreticileri beğenileri toplarken yorumlarda kadınların iç sesine dair de video isteği geldi. Bizler de merakla bekliyoruz!

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın