Kurallara Uymayan Arkadaşlarına Ağlayarak Sitem Eden Sınıf Başkanı Konuşmasıyla Dikkat Çekti

İlkokul ve ortaokullarda sınıf başkanlığı yapmak öğrencilerin önem verdiği bir görev. Büyük bir heyecanla aday olup, başkan seçildikten gurur yaşayan öğrenciler bazen sınıfı kontrol etmekte zorlanabiliyor. Bu sebeple kimi öğretmenler sınıf başkanı uygulaması yerine nöbetçi öğrenci uygulamasını tercih ediyor.
@hulyaaogretmen07 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Hülya adlı öğretmen sınıflarında yaşanan bir konuşmayı paylaşmasıyla kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Sınıf başkanı olan tatlı çocuğun arkadaşlarına iki çift sözü vardı. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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Sınıf başkanı olan çocuk sınıf arkadaşları kurallara uymadığı için üzülmüş ve gözyaşlarıyla dolu bir konuşma yapmıştı.
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Sınıf arkadaşlarından sadece sessiz olmalarını istediğini söylediği anda o duygusal sitemi bizleri de üzdü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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