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Dört Ayak Üstüne Düşme Testini Başarıyla Geçen Kedi ile Rahatına Düşkün Köpeğin Gülümseten Kıyası

Dört Ayak Üstüne Düşme Testini Başarıyla Geçen Kedi ile Rahatına Düşkün Köpeğin Gülümseten Kıyası

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.03.2025 - 15:46

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Kedilerin dört ayak üstüne düşme refleksi olduğu bir gerçek. Araştırmalara göre 1,5-2 metre gibi yükseklikten dört ayak üstüne düştükleri görülse de daha yüksek mesafelerden de dört ayak üstüne düştükleri kayıtlara geçmiş. Ancak köpek dostlarımızın bu refleksi kediler kadar kuvvetli değil.

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Sosyal medyada geçtiğimiz aylarda kedilerin dört ayak üstüne düşme refleksine dair videolar akım olmuştu.

Sosyal medyada geçtiğimiz aylarda kedilerin dört ayak üstüne düşme refleksine dair videolar akım olmuştu.

Özellikle fotoğrafta yer alan kedinin performansı dünya çapında ilgi çekmişti ve hala sayfalarda paylaşıldığına şahit oluyoruz.

Bir köpek sahibi de dört ayak üstüne düşme konusunda usta olan kediyle, köpeğini kıyaslamak için ekran başına geçti.

Bir köpek sahibi de dört ayak üstüne düşme konusunda usta olan kediyle, köpeğini kıyaslamak için ekran başına geçti.

Yattığı yerden kaldırdığı köpeğini biraz yükseklikten yatağın üzerine geri bıraktı. Ancak tatlı köpek keyfi hiç bozulmamış gibi yatmaya devam etti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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