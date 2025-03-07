Dört Ayak Üstüne Düşme Testini Başarıyla Geçen Kedi ile Rahatına Düşkün Köpeğin Gülümseten Kıyası

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Sosyal medyada geçtiğimiz aylarda kedilerin dört ayak üstüne düşme refleksine dair videolar akım olmuştu.
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Bir köpek sahibi de dört ayak üstüne düşme konusunda usta olan kediyle, köpeğini kıyaslamak için ekran başına geçti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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