Dört Ayak Üstüne Düşme Testini Başarıyla Geçen Kedi ile Rahatına Düşkün Köpeğin Gülümseten Kıyası

Kedilerin dört ayak üstüne düşme refleksi olduğu bir gerçek. Araştırmalara göre 1,5-2 metre gibi yükseklikten dört ayak üstüne düştükleri görülse de daha yüksek mesafelerden de dört ayak üstüne düştükleri kayıtlara geçmiş. Ancak köpek dostlarımızın bu refleksi kediler kadar kuvvetli değil.