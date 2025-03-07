“Kim O?” Demeden Kapıyı Açan Yeğenine Kaçırılma Şakası Yapan Adam Ömürlük Ders Verdi

Çocuklara kapıyı açacakları esnada, “Kim o?” diye sormayı öğretmek biraz zaman alıyor. TikTok’ta meşhur olan bir akım da bu konuyu ele alıyor. İçerik üreticileri, kardeşlerini, yeğenlerini kapıyı hemen açmamaları için şakalarıyla korkutuyor. @yigittbzz adlı içerik üreticisi de akıma yeğeniyle katıldı. Kadın kılığına giren genç, kapıyı çaldıktan sonra adeta pusuya yattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeğeni kapıyı “Kim o?” demeden açıp bekleyince genç adam çıkarak onu korkuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeğeninin korkudan çığlık çığlığa annesine koşturduğu anlar kameraya yansıdı.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın