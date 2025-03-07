“Kim O?” Demeden Kapıyı Açan Yeğenine Kaçırılma Şakası Yapan Adam Ömürlük Ders Verdi

Çocuklara kapıyı açacakları esnada, “Kim o?” diye sormayı öğretmek biraz zaman alıyor. TikTok’ta meşhur olan bir akım da bu konuyu ele alıyor. İçerik üreticileri, kardeşlerini, yeğenlerini kapıyı hemen açmamaları için şakalarıyla korkutuyor. @yigittbzz adlı içerik üreticisi de akıma yeğeniyle katıldı. Kadın kılığına giren genç, kapıyı çaldıktan sonra adeta pusuya yattı.