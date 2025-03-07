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“Kim O?” Demeden Kapıyı Açan Yeğenine Kaçırılma Şakası Yapan Adam Ömürlük Ders Verdi

“Kim O?” Demeden Kapıyı Açan Yeğenine Kaçırılma Şakası Yapan Adam Ömürlük Ders Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.03.2025 - 15:04

İçerik Devam Ediyor

Çocuklara kapıyı açacakları esnada, “Kim o?” diye sormayı öğretmek biraz zaman alıyor. TikTok’ta meşhur olan bir akım da bu konuyu ele alıyor. İçerik üreticileri, kardeşlerini, yeğenlerini kapıyı hemen açmamaları için şakalarıyla korkutuyor. @yigittbzz adlı içerik üreticisi de akıma yeğeniyle katıldı. Kadın kılığına giren genç, kapıyı çaldıktan sonra adeta pusuya yattı.

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Yeğeni kapıyı “Kim o?” demeden açıp bekleyince genç adam çıkarak onu korkuttu.

Yeğeni kapıyı “Kim o?” demeden açıp bekleyince genç adam çıkarak onu korkuttu.

Kimileri akımı travma yaratabileceği ihtimaliyle doğru bulmazken, kimileriyse kahkahalarıyla eşlik ediyor.

Yeğeninin korkudan çığlık çığlığa annesine koşturduğu anlar kameraya yansıdı.

Yeğeninin korkudan çığlık çığlığa annesine koşturduğu anlar kameraya yansıdı.

Video kısa sürede etkileşim aldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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