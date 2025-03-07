Türk Dizilerini İzleyerek Türkçe Öğrenen Hintli Kızın Konuşması Beğenileri Topladı

Dil öğrenmek isteyen herkese muhakkak ilgili dilde dizi-film izlemesi öneriliyor. Ancak kimileri bu konuda öylesine dikkate ve yeteneğe sahip ki, yalnızca izledikleriyle o dile maruz kalarak konuşmayı öğreniyorlar. @kendiyolda adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin de Hintli bir kızla yaşadığı sohbeti paylaştı. Gelin detaylara geçelim.