Türk Dizilerini İzleyerek Türkçe Öğrenen Hintli Kızın Konuşması Beğenileri Topladı

Dil öğrenmek isteyen herkese muhakkak ilgili dilde dizi-film izlemesi öneriliyor. Ancak kimileri bu konuda öylesine dikkate ve yeteneğe sahip ki, yalnızca izledikleriyle o dile maruz kalarak konuşmayı öğreniyorlar. @kendiyolda adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin de Hintli bir kızla yaşadığı sohbeti paylaştı. Gelin detaylara geçelim.
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Genç kız Türk dizileri izleyerek Türkçe konuşmayı öğrenmişti.
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Oldukça iyi bir şekilde Türkçe konuşan genç kız birkaç dil daha bildiği için öğrenmekte zorlanmadığını anlatmıştı.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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