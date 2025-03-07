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Türk Dizilerini İzleyerek Türkçe Öğrenen Hintli Kızın Konuşması Beğenileri Topladı

Türk Dizilerini İzleyerek Türkçe Öğrenen Hintli Kızın Konuşması Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.03.2025 - 13:29

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Dil öğrenmek isteyen herkese muhakkak ilgili dilde dizi-film izlemesi öneriliyor. Ancak kimileri bu konuda öylesine dikkate ve yeteneğe sahip ki, yalnızca izledikleriyle o dile maruz kalarak konuşmayı öğreniyorlar. @kendiyolda adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin de Hintli bir kızla yaşadığı sohbeti paylaştı. Gelin detaylara geçelim.

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Genç kız Türk dizileri izleyerek Türkçe konuşmayı öğrenmişti.

Genç kız Türk dizileri izleyerek Türkçe konuşmayı öğrenmişti.

Türkleri görünce heyecanlanan kız, dili öğrendikten sonra hep bir Türkle sohbet etmenin hayalini kurduğunu da söylemişti.

Oldukça iyi bir şekilde Türkçe konuşan genç kız birkaç dil daha bildiği için öğrenmekte zorlanmadığını anlatmıştı.

Oldukça iyi bir şekilde Türkçe konuşan genç kız birkaç dil daha bildiği için öğrenmekte zorlanmadığını anlatmıştı.

Türk gezginler de onun bu başarısı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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