Duygularımıza Tercüman Olan O Şarkı! Başarılı Tiyatro Oyuncusundan: “Biz Kedi İnsanıyız”

Kedi sahibi olan herkes bilir ki, evin yönetimi artık onlarındır. Mamaları, kumları, oyuncakları derken bir anda tüm odaları ele geçirirler. Emre Şen adlı tiyatro oyuncusu da “Biz kedi insanıyız” adlı arabesk şarkısıyla duygularımıza tercüman oldu. Instagram hesabından reels olarak paylaştığı şarkıya bir de mini klip hazırlamıştı. Klibin başrolü ise dünyalar tatlısı sarman kedisiydi. Gelin birlikte dinleyelim. Her sözünün doğru olduğuna bir de siz tanık olun!
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Tam halının ucundayken, zemin yerine halıya kusmaları mı dersiniz, patilerinin arasına giren kumları tüm eve dağıtmaları mı dersiniz, koltukların altından ansızın çıkam oyuncaklar mı dersiniz…
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Siyah giymenin zulüm olduğunu, koltukların-yatakların tırnaklanmaktan mahvolduğunu da eklemişti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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