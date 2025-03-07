Duygularımıza Tercüman Olan O Şarkı! Başarılı Tiyatro Oyuncusundan: “Biz Kedi İnsanıyız”

Kedi sahibi olan herkes bilir ki, evin yönetimi artık onlarındır. Mamaları, kumları, oyuncakları derken bir anda tüm odaları ele geçirirler. Emre Şen adlı tiyatro oyuncusu da “Biz kedi insanıyız” adlı arabesk şarkısıyla duygularımıza tercüman oldu. Instagram hesabından reels olarak paylaştığı şarkıya bir de mini klip hazırlamıştı. Klibin başrolü ise dünyalar tatlısı sarman kedisiydi. Gelin birlikte dinleyelim. Her sözünün doğru olduğuna bir de siz tanık olun!