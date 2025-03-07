İstanbul’u İstanbul Yapan Meşhur Kedilerin Favori Lokasyonu Metro İstasyonları

Ülkemizin her şehrinde sokaklar kedilerle dolu olsa da İstanbul bir başka biliyorsunuz ki. Orada kedi dostlarımız adeta şehrin sahibi. Kafeler onların, dükkanlar onların, toplu taşımalar, sokaklar zaten… Her yerin hakimiyeti onlarda desek abartmış olmayız. Bu duruma biz alışık olsak da turistlerin epey ilgisini çekiyor. İstanbul’u artık kediler şehri olarak nitelendiriyorlar.
Şimdiyse İstanbul’un kedilerine dair harika bir videoyla karşınızdayız. Sizler de metro istasyonlarında gişelere oturan, yatan patili dostlarımızı görmüş olabilirsiniz. Çünkü favori yerlerinden biri. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: @cihat_bilgin
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Tüm gişeleri esir alan tatlı kedilerin gelen gideni kontrol ettiği anlar tebessüm ettirdi.
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Uyumak için rahat bir seçim olacak ki, onları sürekli gişelerde görüyoruz.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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