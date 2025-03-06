Elazığ’da İlginç Anlar: Bir Vatandaş Yolda Yürürken Maymun Buldu

Gün geçmiyor ki güzel ülkemizde şaşıracağımız yeni bir olay daha yaşanmasın. Elazığ’da bir vatandaşın yolda yürürken maymun bulduğu anlar şok etkisi yarattı. Sokakta rastlamaya alışık olduğumuz bir hayvan olmayan maymunu gören vatandaş da ilk başta ne yaşadığını anlayamamış ve şaşırmıştı. Ardından ise maymuna yaklaşarak onu yakaladı ve koruma altına alınmasına vesile oldu.

Gelin olayın detaylarını birlikte öğrenelim…

Kaynak: İHA