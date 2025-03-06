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Elazığ’da İlginç Anlar: Bir Vatandaş Yolda Yürürken Maymun Buldu

Elazığ’da İlginç Anlar: Bir Vatandaş Yolda Yürürken Maymun Buldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.03.2025 - 13:56

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Gün geçmiyor ki güzel ülkemizde şaşıracağımız yeni bir olay daha yaşanmasın. Elazığ’da bir vatandaşın yolda yürürken maymun bulduğu anlar şok etkisi yarattı. Sokakta rastlamaya alışık olduğumuz bir hayvan olmayan maymunu gören vatandaş da ilk başta ne yaşadığını anlayamamış ve şaşırmıştı. Ardından ise maymuna yaklaşarak onu yakaladı ve koruma altına alınmasına vesile oldu.

Gelin olayın detaylarını birlikte öğrenelim…

Kaynak: İHA

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Elazığ’da yaşanan ilginç olayda vatandaşımız yolda yürürken maymunu görmüş ve yakalamayı başarmıştı.

Elazığ’da yaşanan ilginç olayda vatandaşımız yolda yürürken maymunu görmüş ve yakalamayı başarmıştı.

Ne yaşadığını şaşıran yalnızca vatandaşımız değildi. Masum dostumuz da korkulu gözlerle çevresine bakıyordu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine olayı bildiren vatandaş onların gelmesini beklerken maymuna sevgi göstererek ilgilendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine olayı bildiren vatandaş onların gelmesini beklerken maymuna sevgi göstererek ilgilendi.

Maymunu koruma altına alan ekipler veteriner kontrolünün ardından Gaziantep’e hayvanat bahçesine ulaşımını sağladı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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