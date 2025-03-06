Bartın’da Su Kanalına Düşen Yavru Karaca AFAD Ekipleri Sayesinde Kurtarıldı

Hayvan dostlarımızın hayat mücadelesinde zorlandığı anlarda bir yardım eli uzatmanın önemi büyük. Doğa onların yaşamı için elverişli olsa da dünya artık insanoğlunun müdahalesinin olduğu bir yer. Bu sebeple yardıma ihtiyacı olan bir hayvan dostumuzu görünce biraz vicdana ve hassasiyete sahip olmak gerek…

Şimdiyse Bartın’dan bir kurtarma hikayesiyle karşınızdayız. Kozcağız beldesinde yavru bir karaca su kanalına düştükten sonra imdadına AFAD ekipleri yetişti. Gelin detayları birlikte öğrenelim!

Kaynak: DHA