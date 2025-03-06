Bartın’da Su Kanalına Düşen Yavru Karaca AFAD Ekipleri Sayesinde Kurtarıldı

Hayvan dostlarımızın hayat mücadelesinde zorlandığı anlarda bir yardım eli uzatmanın önemi büyük. Doğa onların yaşamı için elverişli olsa da dünya artık insanoğlunun müdahalesinin olduğu bir yer. Bu sebeple yardıma ihtiyacı olan bir hayvan dostumuzu görünce biraz vicdana ve hassasiyete sahip olmak gerek…
Şimdiyse Bartın’dan bir kurtarma hikayesiyle karşınızdayız. Kozcağız beldesinde yavru bir karaca su kanalına düştükten sonra imdadına AFAD ekipleri yetişti. Gelin detayları birlikte öğrenelim!
Kaynak: DHA
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2 metre yükseklikteki duvarlar sebebiyle düştüğü su kanalından çıkamayan karacayı gören Bartınlılar, AFAD ekiplerini arayarak durumu bildirdi.
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Hal böyle olunca ekipler kanala file gerdi ve yavru karacayı sağ salim kurtardı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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