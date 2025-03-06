onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bartın’da Su Kanalına Düşen Yavru Karaca AFAD Ekipleri Sayesinde Kurtarıldı

Bartın’da Su Kanalına Düşen Yavru Karaca AFAD Ekipleri Sayesinde Kurtarıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.03.2025 - 12:58

İçerik Devam Ediyor

Hayvan dostlarımızın hayat mücadelesinde zorlandığı anlarda bir yardım eli uzatmanın önemi büyük. Doğa onların yaşamı için elverişli olsa da dünya artık insanoğlunun müdahalesinin olduğu bir yer. Bu sebeple yardıma ihtiyacı olan bir hayvan dostumuzu görünce biraz vicdana ve hassasiyete sahip olmak gerek…

Şimdiyse Bartın’dan bir kurtarma hikayesiyle karşınızdayız. Kozcağız beldesinde yavru bir karaca su kanalına düştükten sonra imdadına AFAD ekipleri yetişti. Gelin detayları birlikte öğrenelim!

Kaynak: DHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 metre yükseklikteki duvarlar sebebiyle düştüğü su kanalından çıkamayan karacayı gören Bartınlılar, AFAD ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

2 metre yükseklikteki duvarlar sebebiyle düştüğü su kanalından çıkamayan karacayı gören Bartınlılar, AFAD ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler önce yavru karacayı yakalayarak kurtarmaya çalıştı ancak masum dostumuz korkusundan kaçınca akıntıya kapıldı.

Hal böyle olunca ekipler kanala file gerdi ve yavru karacayı sağ salim kurtardı.

Hal böyle olunca ekipler kanala file gerdi ve yavru karacayı sağ salim kurtardı.

Yavru karaca kurtarıldıktan sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın