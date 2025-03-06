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Ukraynalı Kadına Doğum Gününde Türk Oyuncuların Maskelerini Takarak Sürpriz Yapan Arkadaşları

Ukraynalı Kadına Doğum Gününde Türk Oyuncuların Maskelerini Takarak Sürpriz Yapan Arkadaşları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.03.2025 - 10:33

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Türk dizilerinin yurt dışında sahip olduğu kitle oldukça geniş biliyorsunuz ki. Kimi dizilerin üzerinden yıllar geçse de hala yayınlandığını ya da özetlerinin defalarca izlendiğini görüyoruz. Son zamanlarda da sosyal medyada bir doğum günü konsepti popüler olmuş durumda. Yabancı hayranlar için düzenlenen bu doğum günlerinde, davetliler ya da sürprizi yapacak kişiler Türk oyuncuların maskelerini takıyorlar. Maske takmak başlı başına bir komediyken, oyuncularımızın maskeleriyle dans ettikleri anlar doğum günü sahiplerini de davetlilerini de güldürüyor. 

Ukraynalı bir kadının doğum gününde de yakınları bu konseptle sürpriz yapmak istemişti. O anlar sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Kadının hayran olduğu Türk ünlüler; Burak Deniz, Mert Ramazan Demir ve Onur Tuna’ydı.

Kadının hayran olduğu Türk ünlüler; Burak Deniz, Mert Ramazan Demir ve Onur Tuna’ydı.

Arkadaşları da gerekeni yapmış ve Emre Altuğ’dan “Bu Kadar mı” parçasıyla eve girmişlerdi.

Sürprizi gören kadının şaşkınlığıyla birlikte bir o kadar da sevindiği görüldü.

Sürprizi gören kadının şaşkınlığıyla birlikte bir o kadar da sevindiği görüldü.

Siz bu konsept hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir sürpriz ister miydiniz?

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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