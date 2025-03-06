Ukraynalı Kadına Doğum Gününde Türk Oyuncuların Maskelerini Takarak Sürpriz Yapan Arkadaşları

Türk dizilerinin yurt dışında sahip olduğu kitle oldukça geniş biliyorsunuz ki. Kimi dizilerin üzerinden yıllar geçse de hala yayınlandığını ya da özetlerinin defalarca izlendiğini görüyoruz. Son zamanlarda da sosyal medyada bir doğum günü konsepti popüler olmuş durumda. Yabancı hayranlar için düzenlenen bu doğum günlerinde, davetliler ya da sürprizi yapacak kişiler Türk oyuncuların maskelerini takıyorlar. Maske takmak başlı başına bir komediyken, oyuncularımızın maskeleriyle dans ettikleri anlar doğum günü sahiplerini de davetlilerini de güldürüyor.

Ukraynalı bir kadının doğum gününde de yakınları bu konseptle sürpriz yapmak istemişti. O anlar sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara geçelim.