Almanya’daki Düğünlerin Türk Düğünlerinden Farklarını Anlattı: “Takı Töreni Yok”

Söz konusu düğün dernek olunca eşimiz benzerimiz yok desek abartmış olmayız. Davullar, zurnalar, saatlerce pistte halaylar, oyun havaları… Bunlara ek olarak tabii bir de davetli sayılarımızla dikkat çekiyoruz. Bölgeden bölgeye değişkenlik gösterse de kimi düğünlerde 600-700 davetli sayılarını gördüğümüz de oluyor. Ancak şimdilerde evlenen çiftler artık tercihlerini daha sade düğünlerden yana kullanabiliyor. Hatta yalnızca nikah ve ardından minik bir kutlama yapmak epey revaçta.

Şimdiyse Almanya’da evlenen Türk bir kadının paylaşımıyla karşınızdayız. Güzel gelinimizin, Türkiye’nin aksine Almanya’daki düğünlerin nasıl olduğunu anlattığı videosu viral oldu. Farklılıklar arasında dikkat çeken birkaç detay vardı. Gelin birlikte öğrenelim. Bakalım siz hangisini daha çok seveceksiniz?