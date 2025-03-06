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Almanya’daki Düğünlerin Türk Düğünlerinden Farklarını Anlattı: “Takı Töreni Yok”

Almanya’daki Düğünlerin Türk Düğünlerinden Farklarını Anlattı: “Takı Töreni Yok”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.03.2025 - 09:36 Son Güncelleme: 06.03.2025 - 10:07

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Söz konusu düğün dernek olunca eşimiz benzerimiz yok desek abartmış olmayız. Davullar, zurnalar, saatlerce pistte halaylar, oyun havaları… Bunlara ek olarak tabii bir de davetli sayılarımızla dikkat çekiyoruz. Bölgeden bölgeye değişkenlik gösterse de kimi düğünlerde 600-700 davetli sayılarını gördüğümüz de oluyor. Ancak şimdilerde evlenen çiftler artık tercihlerini daha sade düğünlerden yana kullanabiliyor. Hatta yalnızca nikah ve ardından minik bir kutlama yapmak epey revaçta. 

Şimdiyse Almanya’da evlenen Türk bir kadının paylaşımıyla karşınızdayız. Güzel gelinimizin, Türkiye’nin aksine Almanya’daki düğünlerin nasıl olduğunu anlattığı videosu viral oldu. Farklılıklar arasında dikkat çeken birkaç detay vardı. Gelin birlikte öğrenelim. Bakalım siz hangisini daha çok seveceksiniz?

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Almanya’daki düğününden kesitleri bir araya getiren gelin, “Bana ilginç gelen şeyler” notuyla paylaşımı yapmıştı.

Almanya’daki düğününden kesitleri bir araya getiren gelin, “Bana ilginç gelen şeyler” notuyla paylaşımı yapmıştı.

Almanya’da önce resmi nikah kıyıldığını, ardından da açık büfe ya da yemekli bir etkinlik yapıldığını dile getirerek sözlerine başladı.

Müziğin sesinin kısık olduğunu ve etkinliğin sohbet odaklı geçtiğini de ekleyerek takı töreni olmadığını söyledi.

Müziğin sesinin kısık olduğunu ve etkinliğin sohbet odaklı geçtiğini de ekleyerek takı töreni olmadığını söyledi.

Takı töreni yerine davetliler zarf içerisinde para ya da hediye çeki veriyordu. Davetli konusuna gelinceyse kendi düğününün 20 kişilik olduğunu, diğer düğünlerinse maksimum 50-100 kişilik olduğunu anlattı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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