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“Türkiye’de Dürüst İnsan Yetiştiremiyoruz”: Londra’ya Taşınan Adam Türkiye’de Yalan Söylenmesini Sorguladı

“Türkiye’de Dürüst İnsan Yetiştiremiyoruz”: Londra’ya Taşınan Adam Türkiye’de Yalan Söylenmesini Sorguladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.03.2025 - 12:22

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Genellemek gibi olmasın ancak Türkiye’de özellikle turistlere karşı fiyatlandırma konusunda yalanlar söylendiği bir gerçek. Londra’ya taşınan ve 15 yıldır orada yaşayan bir Türk, kafasındaki soru işaretlerini dile getirerek yalan konusuna değindi. Kendisinin de Antalya’da çalıştığı dönemlerde yalana başvurduğunu ve turistlere fazla fiyat verdiğini itiraf edip ardından ise Londra’da hiçbir zaman yalana ihtiyaç duymadığını söyledi. Sebebi kendisi de bilmiyordu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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“Dürüstlük coğrafyayla alakalı mı?” başlığıyla paylaşımı yapan adam, “Türkiye’de dürüst insan yetiştiremiyoruz” sözlerini kullandı.

“Dürüstlük coğrafyayla alakalı mı?” başlığıyla paylaşımı yapan adam, “Türkiye’de dürüst insan yetiştiremiyoruz” sözlerini kullandı.

Türkiye’de yalana şahit olduğuna ancak Londra’da böyle bir alışkanlık olmadığına dikkat çekti.

Sonrasında ise bunun sebebinin ne olabileceğine dair düşüncelerini paylaştı.

Sonrasında ise bunun sebebinin ne olabileceğine dair düşüncelerini paylaştı.

“Bu yaşla mı ilgili, ülkeyle mi ilgili, baba olmayla mı ilgili?” sorusunu yöneltti. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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