“Türkiye’de Dürüst İnsan Yetiştiremiyoruz”: Londra’ya Taşınan Adam Türkiye’de Yalan Söylenmesini Sorguladı

Genellemek gibi olmasın ancak Türkiye’de özellikle turistlere karşı fiyatlandırma konusunda yalanlar söylendiği bir gerçek. Londra’ya taşınan ve 15 yıldır orada yaşayan bir Türk, kafasındaki soru işaretlerini dile getirerek yalan konusuna değindi. Kendisinin de Antalya’da çalıştığı dönemlerde yalana başvurduğunu ve turistlere fazla fiyat verdiğini itiraf edip ardından ise Londra’da hiçbir zaman yalana ihtiyaç duymadığını söyledi. Sebebi kendisi de bilmiyordu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?