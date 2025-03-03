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Masum Efendi Adlı Hoca Cumhurbaşkanının Açıklamaları İçin Konuştu: “Cumhurbaşkanı Halktan Koptu Galiba”

Masum Efendi Adlı Hoca Cumhurbaşkanının Açıklamaları İçin Konuştu: “Cumhurbaşkanı Halktan Koptu Galiba”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.03.2025 - 10:03

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Son birkaç yıldır ülkemizin ekonomik durumu karşısında vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşıyor. Her yıl maaşların zamlanmasıyla birlikte her şeye zam geldiğini görüyor, başa dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlere, ev alacaklara, evleneceklere yaptığı yardım açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Ancak vatandaşlar yapılacak yardım oranlarını yeterli bulmuyor. 

Masum Efendi adlı hoca da Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda bu konuya değiniyordu. Düşünceleriyle kısa sürede etkileşim alan Masum Efendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarını ele alarak “Bu ifadeleri kullanma şansı yok” dedi.

Gelin detaylara birlikte bakalım. 👇

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Masum Efendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olayların olduğu gibi yansıtılmadığını düşündüğünü söyledi.

Masum Efendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olayların olduğu gibi yansıtılmadığını düşündüğünü söyledi.

Çünkü ülke durumunun farkında olunması halinde “Bu ifadeleri kullanma şansı yok” dedi.

“Bazen ifadelerine bakıyorum, ‘Cumhurbaşkanı halktan koptu’ diyorum” sözlerini de dile getiren Masum Efendi, gençlerin evlilik durumuna da değindi.

“Bazen ifadelerine bakıyorum, ‘Cumhurbaşkanı halktan koptu’ diyorum” sözlerini de dile getiren Masum Efendi, gençlerin evlilik durumuna da değindi.

“Gençlerin evlenmemesiyle dertleniyor. Gençler nasıl evlenecek? 25 bin TL’den aşağı kira yok. Gençler ne yapacak da evlerini geçindirecek?” dedi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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