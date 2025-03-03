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Vatandaşlar Türkiye'nin Sorunlarını Çözebilecek Partiyi Seçti: 'Hiçbiri' Partisi AKP ve CHP'yi Geride Bıraktı!

Vatandaşlar Türkiye'nin Sorunlarını Çözebilecek Partiyi Seçti: 'Hiçbiri' Partisi AKP ve CHP'yi Geride Bıraktı!

AK Parti CHP anket
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.03.2025 - 09:27

Asal Araştırma, 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara, 'Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?' sorusu yöneltildiğinde, 'hiçbiri' yanıtını verenlerin oranı yüzde 38,3 olarak belirlendi. 'Hiçbiri' seçeneği hem AKP'ye hem CHP'ye fark attı!

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Asal Araştırma, 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Asal Araştırma, 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Katılımcılara, 'Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?' sorusu sorulduğunda, 'hiçbiri' cevabını verenlerin oranı yüzde 38,3 olarak belirlendi.

AKP diyenlerin oranı yüzde 22, CHP diyenlerin oranı ise yüzde 16,3 olarak belirlendi.

AKP diyenlerin oranı yüzde 22, CHP diyenlerin oranı ise yüzde 16,3 olarak belirlendi.

Yani, AKP ve CHP diyenler, hiçbiri diyenlerle eşit oranda!

Geri kalan oylar ise şu şekilde:

Geri kalan oylar ise şu şekilde:

  • DEM Parti yüzde 3.6

  • MHP yüzde 3.3

  • İYİ Parti yüzde 2.1

  • Zafer Partisi yüzde 1.9

  • Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4

  • Diğer yüzde 2.0

  • Fikrim Yok/Cevap Yok yüzde 9.1

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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