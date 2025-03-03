Vatandaşlar Türkiye'nin Sorunlarını Çözebilecek Partiyi Seçti: 'Hiçbiri' Partisi AKP ve CHP'yi Geride Bıraktı!
Vatandaşlar Türkiye'nin Sorunlarını Çözebilecek Partiyi Seçti: 'Hiçbiri' Partisi AKP ve CHP'yi Geride Bıraktı!
Asal Araştırma, 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara, 'Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?' sorusu yöneltildiğinde, 'hiçbiri' yanıtını verenlerin oranı yüzde 38,3 olarak belirlendi. 'Hiçbiri' seçeneği hem AKP'ye hem CHP'ye fark attı!
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Asal Araştırma, 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
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AKP diyenlerin oranı yüzde 22, CHP diyenlerin oranı ise yüzde 16,3 olarak belirlendi.
Geri kalan oylar ise şu şekilde:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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