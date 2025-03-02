TBMM Dilekçe Komisyonu'na Yine Birbirinden İlginç Başvurular Yapıldı
TBMM Dilekçe Komisyonu'na Yine Birbirinden İlginç Başvurular Yapıldı
TBMM Dilekçe Komisyonu'na son 1,5 yılda yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı. Vatandaşların ilettiği talepler arasında dikkat çeken öneriler de yer aldı. Meclis’e sunulan dilekçeler arasında, 'abi' ve 'abla' hitaplarının aile dışında yasaklanması ve market çalışanları için sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması gibi talepler bulundu. Taleplerin ilginçliği yine birçok kişiyi şaşırttı. İşte o dilekçelerden bazıları...
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TBMM Dilekçe Komisyonu'na 1,5 senede yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı.
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Kamu çalışanları ve engelliler de dilekçelerle başvurularda bulundular.
Dikkat çekici diğer başvurular ise şu şekilde oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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