onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TBMM Dilekçe Komisyonu'na Yine Birbirinden İlginç Başvurular Yapıldı

TBMM Dilekçe Komisyonu'na Yine Birbirinden İlginç Başvurular Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2025 - 19:17

TBMM Dilekçe Komisyonu'na son 1,5 yılda yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı. Vatandaşların ilettiği talepler arasında dikkat çeken öneriler de yer aldı. Meclis’e sunulan dilekçeler arasında, 'abi' ve 'abla' hitaplarının aile dışında yasaklanması ve market çalışanları için sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması gibi talepler bulundu. Taleplerin ilginçliği yine birçok kişiyi şaşırttı. İşte o dilekçelerden bazıları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TBMM Dilekçe Komisyonu'na 1,5 senede yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na 1,5 senede yaklaşık 15 bin başvuru yapıldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu’na iletilen talepler arasında dikkat çeken öneriler yer aldı. İzmir'de yaşayan bir kişi, Arapça kökenli kelimelerin yasaklanmasını, 40 yaşından küçüklerin açık öğretim liselerine kayıt yaptıramamasını, 'abi' ve 'abla' hitaplarının aile dışında kullanılmamasını, kamusal alanlarda sigara içilmesinin engellenmesini ve bazı mobil uygulamaların yasaklanmasını talep etti.

Kamu çalışanları ve engelliler de dilekçelerle başvurularda bulundular.

Kamu çalışanları ve engelliler de dilekçelerle başvurularda bulundular.

TBMM Dilekçe Komisyonu’na iletilen talepler arasında kamu çalışanları ve engellilere yönelik düzenlemeler de yer aldı. Başvuranlardan biri, kamu işçilerinin yıllık izin haklarının iyileştirilmesini, engellilere zorunlu indirim yapmayan firmalara ceza uygulanmasını ve Engelliler Haftası boyunca engelli çalışanların idari izinli sayılmasını önerdi.

Başvurular arasında Türkiye'nin resmi para biriminin dolar veya euro olarak değiştirilmesi, tüm illerin büyükşehir statüsüne alınması, market çalışanları için sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması, sokak düğünlerinin yasaklanması ve Antarktika’ya turistik ziyaretler düzenlenmesi gibi öneriler bulunuyor.

Dikkat çekici diğer başvurular ise şu şekilde oldu:

Dikkat çekici diğer başvurular ise şu şekilde oldu:

  • Araç içinde bulunan kişilere yönelik fiziksel saldırılara caydırıcı cezalar verilmesi.

  • Şehit yakınlarına tanınan ÖTV muafiyetinin gazilere de verilmesi.

  • Bedelli askerlik hakkını kaybedenlerin tekrar başvuru yapabilmesi için düzenleme yapılması.

  • Akrabaların birbirlerini avukat olarak tayin etmesinin engellenmesi.

  • Ev kiralarına sınır getirilmesi.

  • Engelli çocuğu olan memurlara erken emeklilik hakkı sağlanması.

  • Madeni para üretimi ve kullanımının kaldırılması.

  • Karekod uygulanmamasının durdurulması.

  • Partisinden istifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi.

  • Trafik kazasında yaralılara müdahale eden bir kişiye takdir belgesi verilmesi talebi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın