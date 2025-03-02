TBMM Dilekçe Komisyonu'na Yine Birbirinden İlginç Başvurular Yapıldı

TBMM Dilekçe Komisyonu’na iletilen talepler arasında kamu çalışanları ve engellilere yönelik düzenlemeler de yer aldı. Başvuranlardan biri, kamu işçilerinin yıllık izin haklarının iyileştirilmesini, engellilere zorunlu indirim yapmayan firmalara ceza uygulanmasını ve Engelliler Haftası boyunca engelli çalışanların idari izinli sayılmasını önerdi.

Başvurular arasında Türkiye'nin resmi para biriminin dolar veya euro olarak değiştirilmesi, tüm illerin büyükşehir statüsüne alınması, market çalışanları için sakal kesme zorunluluğunun kaldırılması, sokak düğünlerinin yasaklanması ve Antarktika’ya turistik ziyaretler düzenlenmesi gibi öneriler bulunuyor.