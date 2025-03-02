CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, PKK Liderlerine Yasal Güvence İstendiğini İddia Etti
CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, PKK Liderlerine Yasal Güvence İstendiğini İddia Etti
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak gündemi değerlendirdiği bir rapor yayınladı. Raporda, PKK liderlerine ayrı bir parantez açarak haklarında yasal güvence istendiğini iddia etti. Toprak, silah bırakanların nereye gideceğini kime teslim olacağını sordu. Toprak'ın yazısından öne çıkanlar şu şekilde:
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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ateşkes ve silah bırakma gündemlerini değerlendirdi.
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Erdoğan Toprak, PKK liderleriyle ilgili de önemli bir iddiada bulundu.
Öcalan'ın serbest bırakılması isteniyor diyen Toprak şunları söyledi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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