CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, PKK Liderlerine Yasal Güvence İstendiğini İddia Etti

Toprak raporunda, 'Şiddet ve terörün sonlandırılması, silahların bırakılması pozitif bir durum olarak görülse de bunun hangi mekanizmayla yürüyeceği belirsiz. Silahlar kime teslim edilecek? PKK’nın kendisini feshetmesi durumunda lider kadroları ve örgüt mensubu silahlı teröristler kime teslim olacak, nereye gidecek?' ifadelerine yer verdi.