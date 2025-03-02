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CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, PKK Liderlerine Yasal Güvence İstendiğini İddia Etti

CHP Milletvekili Erdoğan Toprak, PKK Liderlerine Yasal Güvence İstendiğini İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2025 - 17:51

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak gündemi değerlendirdiği bir rapor yayınladı. Raporda, PKK liderlerine ayrı bir parantez açarak haklarında yasal güvence istendiğini iddia etti. Toprak, silah bırakanların nereye gideceğini kime teslim olacağını sordu. Toprak'ın yazısından öne çıkanlar şu şekilde:

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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ateşkes ve silah bırakma gündemlerini değerlendirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ateşkes ve silah bırakma gündemlerini değerlendirdi.

Toprak raporunda, 'Şiddet ve terörün sonlandırılması, silahların bırakılması pozitif bir durum olarak görülse de bunun hangi mekanizmayla yürüyeceği belirsiz. Silahlar kime teslim edilecek? PKK’nın kendisini feshetmesi durumunda lider kadroları ve örgüt mensubu silahlı teröristler kime teslim olacak, nereye gidecek?' ifadelerine yer verdi.

Erdoğan Toprak, PKK liderleriyle ilgili de önemli bir iddiada bulundu.

Erdoğan Toprak, PKK liderleriyle ilgili de önemli bir iddiada bulundu.

Toprak, 'Kamuoyuna açıklanan Öcalan’ın özel notunda silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi için 'demokratik siyaset ve hukuki boyutun' tanınması gereği vurgulanıyor. Bunun anlamı, 'PKK istenenleri yaparsa devlet de üzerine düşenleri yapsın' demektir. İktidarın süreci yasal zemine oturtması, PKK liderleri ve mensuplarına yasa güvencesi, yargılanmama, dokunulmazlık sağlanması vs. istenmektedir.' dedi.

Öcalan'ın serbest bırakılması isteniyor diyen Toprak şunları söyledi:

Öcalan'ın serbest bırakılması isteniyor diyen Toprak şunları söyledi:

'Fesih Kongresine Öcalan’ın katılıp yönetmesi koşulu, aynı zamanda Öcalan’ın serbest bırakılması talebidir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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