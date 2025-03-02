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Yeniden Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılan Engin Polat'tan Adalet Sistemine Sitem!

Yeniden Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılan Engin Polat'tan Adalet Sistemine Sitem!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2025 - 17:44

Dün gece saatlerinde haklarında yeniden gözaltı kararı çıkan Engin ve Dilan Polat, uyuşturucu soruşturması başlatıldığını sosyal medyadan öğrenmişti. Polatlarla beraber gözaltına alınan erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ve nişanlısı Hazal Erdoğan sabah saatlerinde serbest bırakıldı. 

6.5 milyonluk hesabını kapatıp açan Dilan Polat'tan ses seda çıkmazken sessizliği bozan ilk isim Engin Polat oldu. Engin Polat, adalet sistemine sitem ettiği bir mesaj paylaştı.

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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çiftinin cezaevi serüveni birkaç ay önce sona ermişti.

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çiftinin cezaevi serüveni birkaç ay önce sona ermişti.

Dilan Polat 9.5 ay sonra 19 Ağustos'ta, Engin Polat ise 10 ayın sonunda, 6 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuş, kısa bir süre sosyal medyadan uzak dursalar da dönüşleri öncekinden de iddialı olmuştu.

Arkadaşlarının ve ailelerinin yardımıyla zar zor geçinebildiklerini söyleyen Dilan Polat, eski günlerdeki gibi 50-60 hikaye paylaştığı döneme aynen geri döndü.

Arkadaşlarının ve ailelerinin yardımıyla zar zor geçinebildiklerini söyleyen Dilan Polat, eski günlerdeki gibi 50-60 hikaye paylaştığı döneme aynen geri döndü.

İlginçtir ki bu sefer Engin Polat da peşinden gelmişti. Cezaevinden önce ancak Dilan'ın hikayelerinde görüp izlediğimiz Engin Polat, Instagram hesabını aboneliye bile çevirdi. Tıpkı eşi gibi hikayeler ve tanıtımlar paylaşmaya başladı.

Özellikle geçtiğimiz hafta itibariyle de keyifleri gayet yerinde gözüküyordu.

Özellikle geçtiğimiz hafta itibariyle de keyifleri gayet yerinde gözüküyordu.

Yeniden iş başına dönen Dilan Polat bir markanın şubesinin başına geçmiş, genel reklam yüzü olmuştu. Hatta şube açılışı da eski süksesi kadar olmasa da epey hareketli ve kalabalık geçmişti.

Dün gece ise bir anda her şey yeniden tepetaklak oldu.

Dün gece ise bir anda her şey yeniden tepetaklak oldu.

Engin Polat, erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ve nişanlısı Hazal Erdoğan'la Sapanca tatiline giden Dilan Polat, o günlerde de her zamanki gibi bir ton hikaye paylaşmıştı. Özellikle bir tanesi de sosyal medyada olay olmuştu.

Dilan Polat'ın Hazal, Alper ve Engin'in kaldıkları evin salonunda sabah saatlerinde çektiği videosu hepsine birden uyuşturucu soruşturması başlatılmasına sebep oldu.

Dilan Polat'ın Hazal, Alper ve Engin'in kaldıkları evin salonunda sabah saatlerinde çektiği videosu hepsine birden uyuşturucu soruşturması başlatılmasına sebep oldu.

Haklarında gözaltı kararı çıktığını gece haber sitelerinin yaymasıyla beraber öğrenen Dilan ve Engin Polat'tan tepki gecikmemişti. 'Test vermeye hazırız' mesajı veren çift, ilk andan itibaren iddiaların yalan olduğunu vurguladı.

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Bununla da kalmadı, yeniden gözaltı kararı çıktığını öğrenince dağılan Dilan Polat intihar edeceğini ima ettiği videolar paylaşmıştı.

Polatlar ve gelin Hazal Erdoğan sabah saatlerinde ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polatlar ve gelin Hazal Erdoğan sabah saatlerinde ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz saatlerde de Dilan Polat'ın ifadesi ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra bir daha herhangi bir paylaşımda bulunmayan Dilan, aynı zamanda 6.5 milyon takipçili hesabını da kapatmıştı.

Kaçıranlar için Dilan Polat'ın tüp bebek tedavisi gördüğünü vurguladığı ifadesinin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dilan Polat hesabını yeniden erişime açtı fakat henüz herhangi bir paylaşım gelmedi. Sessizliği bozan şaşırtıcı bir şekilde Engin Polat oldu.

Dilan Polat hesabını yeniden erişime açtı fakat henüz herhangi bir paylaşım gelmedi. Sessizliği bozan şaşırtıcı bir şekilde Engin Polat oldu.

Engin Polat, geçtiğimiz dakikalarda Instagram hesabından adalet sistemine sitem ettiği bir hikaye paylaştı. 'Biz dün ne yaşadık anlayabildiniz mi? Durun anlatayım' diyen Engin Polat, adalet sisteminin X üzerine kurulu olduğunu söyleyip sitem ederken, 'Ailemize yapılmak istenen ortada değil mi?' sorusunu yöneltti.

İşte Engin Polat'ın sitemkar açıklamasının tamamı:

İşte Engin Polat'ın sitemkar açıklamasının tamamı:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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