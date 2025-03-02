Yeniden Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılan Engin Polat'tan Adalet Sistemine Sitem!
Yeniden Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılan Engin Polat'tan Adalet Sistemine Sitem!
Dün gece saatlerinde haklarında yeniden gözaltı kararı çıkan Engin ve Dilan Polat, uyuşturucu soruşturması başlatıldığını sosyal medyadan öğrenmişti. Polatlarla beraber gözaltına alınan erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ve nişanlısı Hazal Erdoğan sabah saatlerinde serbest bırakıldı.
6.5 milyonluk hesabını kapatıp açan Dilan Polat'tan ses seda çıkmazken sessizliği bozan ilk isim Engin Polat oldu. Engin Polat, adalet sistemine sitem ettiği bir mesaj paylaştı.
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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çiftinin cezaevi serüveni birkaç ay önce sona ermişti.
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Arkadaşlarının ve ailelerinin yardımıyla zar zor geçinebildiklerini söyleyen Dilan Polat, eski günlerdeki gibi 50-60 hikaye paylaştığı döneme aynen geri döndü.
Özellikle geçtiğimiz hafta itibariyle de keyifleri gayet yerinde gözüküyordu.
Dün gece ise bir anda her şey yeniden tepetaklak oldu.
Dilan Polat'ın Hazal, Alper ve Engin'in kaldıkları evin salonunda sabah saatlerinde çektiği videosu hepsine birden uyuşturucu soruşturması başlatılmasına sebep oldu.
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Bununla da kalmadı, yeniden gözaltı kararı çıktığını öğrenince dağılan Dilan Polat intihar edeceğini ima ettiği videolar paylaşmıştı.
Polatlar ve gelin Hazal Erdoğan sabah saatlerinde ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Dilan Polat hesabını yeniden erişime açtı fakat henüz herhangi bir paylaşım gelmedi. Sessizliği bozan şaşırtıcı bir şekilde Engin Polat oldu.
İşte Engin Polat'ın sitemkar açıklamasının tamamı:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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