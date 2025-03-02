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Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakılan Dilan Polat'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakılan Dilan Polat'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2025 - 14:16

Dilan ve Engin Polat çifti hakkında bir önceki gün uyuşturucu kullanımı iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. 

Polat, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Artık yaşamak istemiyorum, muhtemelen gelirler, alın götürün” sözleriyle dikkat çekmişti. 

Beklenen oldu ve savcılığın kararıyla dört kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz saatlerde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. 

Peki Dilan Polat ifadesinde neler söyledi? İşte merakla beklenen o açıklama...

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Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı bir video ihbar yağmuruna tutulunca savcılık harekete geçti.

Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı bir video ihbar yağmuruna tutulunca savcılık harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda yer alan Dilan Polat, Engin Polat’ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında 'uyuşturucu madde satın almak veya kullanmak' iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sabaha karşı düzenlenen operasyonla dört kişi gözaltına alındı.

Dilan Polat, gözaltı haberini duyar duymaz sosyal medyada bir video paylaşmışmıştı.

Dilan Polat, gözaltı haberini duyar duymaz sosyal medyada bir video paylaşmışmıştı.

Gözyaşları içinde, “Ben artık yaşayamıyorum. Yapılabilecek bir şeyim kalmadı, bittim. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltı kararı verildi. Muhtemelen gelirler, alın götürün” demişti.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Beklenen oldu ve narkotik polisleri sabaha karşı harekete geçti.

Beklenen oldu ve narkotik polisleri sabaha karşı harekete geçti.

Dilan Polat, Engin Polat’ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan, polis eşliğinde emniyete götürüldü. Geçtiğimiz saatlerde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat, ilk açıklamalarında hakkındaki iddiaları reddetti.

Polat, ifadesinde şunları söyledi:

Polat, ifadesinde şunları söyledi:

“Tüp bebek tedavisi görüyorum. Kullandığım ilaçlardan dolayı yasaklı madde kullanmam söz konusu değil. Videoyu üç ay önce çektim. O an uykusuzdum ve yorgundum. Bize yapılan bu suçlamalar tamamen itibar suikastı ve iftiradır.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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