Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakılan Dilan Polat'ın İfadesi Ortaya Çıktı
Gözaltına Alındıktan Sonra Serbest Bırakılan Dilan Polat'ın İfadesi Ortaya Çıktı
Dilan ve Engin Polat çifti hakkında bir önceki gün uyuşturucu kullanımı iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Polat, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Artık yaşamak istemiyorum, muhtemelen gelirler, alın götürün” sözleriyle dikkat çekmişti.
Beklenen oldu ve savcılığın kararıyla dört kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz saatlerde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.
Peki Dilan Polat ifadesinde neler söyledi? İşte merakla beklenen o açıklama...
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Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı bir video ihbar yağmuruna tutulunca savcılık harekete geçti.
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Dilan Polat, gözaltı haberini duyar duymaz sosyal medyada bir video paylaşmışmıştı.
Beklenen oldu ve narkotik polisleri sabaha karşı harekete geçti.
Polat, ifadesinde şunları söyledi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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