Dilan Polat’ın Instagram Hesabına Ulaşılamıyor: Kapattı mı, Kapatıldı mı?
Dilan Polat’ın Instagram Hesabına Ulaşılamıyor: Kapattı mı, Kapatıldı mı?
Hakkında gözaltı kararı verilen Dilan ve Engin Polat çifti bu sabaha karşı gözaltına alındı. Daha önce kara para aklama suçundan tutuklanıp tahliye edilen Polat çifti, bu kez “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak” suçlamasıyla soruşturma kapsamında emniyete götürüldü.
Gözaltı kararı sonrası Dilan Polat, Instagram hesabından paylaştığı videoda “Artık yaşamak istemiyorum” diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.
Olayın ardından Polat’ın Instagram hesabına erişilemiyor. Peki Dilan Polat Instagram hesabını kapattı mı?
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Polat Ailesi bir kez daha gündemde.
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Bu kararın ardından Dilan Polat, Instagram hesabından bir video paylaşarak yaşadığı psikolojik çöküşü takipçileriyle paylaştı.
Polat, hakkındaki iddialara da şu sözlerle tepki gösterdi:
Dilan Polat’ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Şüpheliler sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülürken, işlemleri tamamlandıktan sonra emniyete sevk edildi.
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Gözaltı sürecinin ardından dikkat çeken bir diğer gelişme de Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişilememesi oldu.
Hatırlarsanız daha önce de benzer durumlar yaşanmış ve Polat’ın hesabı geçici olarak erişime kapanmıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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