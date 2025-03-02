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Dilan Polat’ın Instagram Hesabına Ulaşılamıyor: Kapattı mı, Kapatıldı mı?

Dilan Polat’ın Instagram Hesabına Ulaşılamıyor: Kapattı mı, Kapatıldı mı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2025 - 09:29

Hakkında gözaltı kararı verilen Dilan ve Engin Polat çifti bu sabaha karşı gözaltına alındı. Daha önce kara para aklama suçundan tutuklanıp tahliye edilen Polat çifti, bu kez “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak” suçlamasıyla soruşturma kapsamında emniyete götürüldü. 

Gözaltı kararı sonrası Dilan Polat, Instagram hesabından paylaştığı videoda “Artık yaşamak istemiyorum” diyerek gözyaşlarına boğulmuştu. 

Olayın ardından Polat’ın Instagram hesabına erişilemiyor. Peki Dilan Polat Instagram hesabını kapattı mı? 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Polat Ailesi bir kez daha gündemde.

Polat Ailesi bir kez daha gündemde.

Daha önce kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çifti, bu kez de “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak” suçundan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu kayda alan Dilan Polat hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kararın ardından Dilan Polat, Instagram hesabından bir video paylaşarak yaşadığı psikolojik çöküşü takipçileriyle paylaştı.

Bu kararın ardından Dilan Polat, Instagram hesabından bir video paylaşarak yaşadığı psikolojik çöküşü takipçileriyle paylaştı.

Videoda gözyaşları içinde, “Bir video paylaşıyorum, üzerine olmadık şeyler yazıp paylaşıyorlar. Yine gözaltı haberleri çıktı, muhtemelen gelip yine alacaklar. Alın götürün beni, saçımı alın, kanımı alın, her şeyimi alın. Canımı da alın. Gerçekten artık yaşayamıyorum. Artık tükendim, mücadele edecek gücüm kalmadı” dedi.

Polat, hakkındaki iddialara da şu sözlerle tepki gösterdi:

Polat, hakkındaki iddialara da şu sözlerle tepki gösterdi:

“Örgüt dendi, bahis dendi, bir bu kalmıştı, şimdi de uyuşturucu dendi! Hayatım boyunca önüme koysalar bilmem, hayatım boyunca görmemişim. Bu insanlar yüzünden, toplumsal baskılar yüzünden yaşayacak gücüm kalmadı”

Paylaşımında, kendisi ve ailesinin sürekli olarak medyada hedef gösterildiğini belirten Polat, gözyaşlarına boğularak “Bir insan uykudan uyanmış insanları çekti diye gözaltına alınabilir mi? Artık yaşamak istemiyorum, hayatıma son vereceğim” ifadelerini kullandı.

Dilan Polat’ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Dilan Polat’ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılık, Polat tarafından çekildiği tespit edilen ve eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan’ın da bulunduğu videoyla ilgili yapılan ihbarları dikkate alarak resen soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dört şüpheliyi sabaha karşı gözaltına aldı.

Şüpheliler sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülürken, işlemleri tamamlandıktan sonra emniyete sevk edildi.

Şüpheliler sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülürken, işlemleri tamamlandıktan sonra emniyete sevk edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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Gözaltı sürecinin ardından dikkat çeken bir diğer gelişme de Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişilememesi oldu.

Gözaltı sürecinin ardından dikkat çeken bir diğer gelişme de Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişilememesi oldu.

Milyonlarca takipçiye sahip olan hesabına giriş yapmak isteyen kullanıcılar, web üzerinden “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” hatasıyla karşılaşırken, mobil cihazlarda ise “Henüz hiç gönderi yok” uyarısı görüntülendi.

Hatırlarsanız daha önce de benzer durumlar yaşanmış ve Polat’ın hesabı geçici olarak erişime kapanmıştı.

Hatırlarsanız daha önce de benzer durumlar yaşanmış ve Polat’ın hesabı geçici olarak erişime kapanmıştı.

Şu an için Instagram hesabının kendisi tarafından mı kapatıldı, yoksa platform tarafından mı kaldırıldı bilemiyoruz ama Dilan Polat yakından tekrar aktif olacak gibi. Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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