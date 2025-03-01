Dilan Polat ve Engin Polat Hakkında Yeniden Gözaltı Kararı Verildi
Dilan Polat ve Engin Polat Hakkında Yeniden Gözaltı Kararı Verildi
Skandallarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çifti yeni bir skandalla gündeme geldi. Tutuklu olarak yargılandıktan sonra serbest bırakılan çift sosyal medyaya aynı hızda geri dönmüşlerdi. Dilan Polat'ın videoları yine yeni skandallara kapı aralarken son videolardan birinde skandalı çok farklı bir boyuta taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Dilan Polat eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan re'sen soruşturma başlattı.
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Dilan - Engin Polat çifti bir kez daha gözaltı kararı verildi.
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Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı verdiği öğrenildi.
5 kişi hakkında verilen gözaltı kararının uyuşturucu ve uyarıcı madde sebebiyle olduğu öğrenildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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