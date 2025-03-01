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Dilan Polat ve Engin Polat Hakkında Yeniden Gözaltı Kararı Verildi

Dilan Polat ve Engin Polat Hakkında Yeniden Gözaltı Kararı Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2025 - 00:06

Skandallarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çifti yeni bir skandalla gündeme geldi. Tutuklu olarak yargılandıktan sonra serbest bırakılan çift sosyal medyaya aynı hızda geri dönmüşlerdi. Dilan Polat'ın videoları yine yeni skandallara kapı aralarken son videolardan birinde skandalı çok farklı bir boyuta taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Dilan Polat eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

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Dilan - Engin Polat çifti bir kez daha gözaltı kararı verildi.

Dilan - Engin Polat çifti bir kez daha gözaltı kararı verildi.

İkilinin bu kez gözaltı kararı sebebi çok başka. Polat çiftinin bu kez gözaltı sebebi uyuşturucu ve uyarıcı madde oldu.

Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı verdiği öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı verdiği öğrenildi.

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir video tepkilere neden olmuştu. Dilan ve Engin Polat çiftinin de yer aldığı 5 isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

5 kişi hakkında verilen gözaltı kararının uyuşturucu ve uyarıcı madde sebebiyle olduğu öğrenildi.

5 kişi hakkında verilen gözaltı kararının uyuşturucu ve uyarıcı madde sebebiyle olduğu öğrenildi.

Engin Polat, Dilan Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında sosyal medyada paylaştıkları bir video nedeniyle 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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