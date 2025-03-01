MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kandil'den Gelen Ateşkesi Değerlendirdi

Bahçeli, 'Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiş ve bu suretle milli huzur ve sükûnetin gün doğumuna ramak kalmıştır.

27 Şubat 2025 tarihinde DEM heyeti tarafından kamuoyuna okunan ve İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir.' dedi.