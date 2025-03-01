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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kandil'den Gelen Ateşkesi Değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kandil'den Gelen Ateşkesi Değerlendirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 22:30

1 Ekim'de DEM Parti milletvekillerinin elini sıkarak yeni bir süreci başlatan Devlet Bahçeli bugün de açıklamalarda bulundu. 

Bahçeli, 27 Şubat'ta Öcalan'ın silah bırakma çağrısı umut dolu açıklamalar yapmıştı. Bugün de PKK tarafından ilan edilen ateşkesi değerlendiren  Bahçeli, 'memnuniyet verici' dedi. Bahçeli, 'Türkiye için tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır' dedi.

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Kandil'den PKK adına duyurulan ateşkesle ilgili Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.

Kandil'den PKK adına duyurulan ateşkesle ilgili Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, 'Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiş ve bu suretle milli huzur ve sükûnetin gün doğumuna ramak kalmıştır.

27 Şubat 2025 tarihinde DEM heyeti tarafından kamuoyuna okunan ve İmralı'da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir.' dedi.

Kandil'in açıklamasını "memnuniyet verici" diye yorumlayan Bahçeli yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kandil'in açıklamasını "memnuniyet verici" diye yorumlayan Bahçeli yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak '27 Şubat 2025 tarihinde DEM heyeti tarafından kamuoyuna okunan ve İmralı’da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir. Kandil’den yapılan açıklamalar bu çağrıyı destekleyici ve tamamlayıcı özelliktedir, nitekim memnuniyet vericidir. Türk milleti yeni bir tarih yazmaktadır. Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, süper güç Türkiye yarın değil, hemen ulaşılacak bir hedeftir ve bizim de siyasi şerefimize emanettir' dedi.

Bahçeli "Milliyetçi Hareket Partisi terörsüz Türkiye amacına samimi katkı sağlayan, demokratikleşme sürecine önşartsız omuz veren kim olursa aziz Türk milleti namına müteşekkirdir." dedi.

Bahçeli "Milliyetçi Hareket Partisi terörsüz Türkiye amacına samimi katkı sağlayan, demokratikleşme sürecine önşartsız omuz veren kim olursa aziz Türk milleti namına müteşekkirdir." dedi.

Bahçeli açıklamasının devamında  'Medyaya yuvalanmış bazı art niyetlilerin 27 Şubat çağrısını karalamaya, barış ve huzur adımlarını baltalamaya çalışmaları sinsi bir tertiptir.

Terörsüz Türkiye özlemini sulandırmaya, ihtiyatlı iyimserlik ortamını bulandırmaya çaba harcayanlar bilinmesini isterim ki, bölücülüğün değirmenine su taşıyan, terörün kanlı saldırılarının devamından çıkar ikmali yapan taşeronlaşmış gayri milli zihniyetlerdir.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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