MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kandil'den Gelen Ateşkesi Değerlendirdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kandil'den Gelen Ateşkesi Değerlendirdi
1 Ekim'de DEM Parti milletvekillerinin elini sıkarak yeni bir süreci başlatan Devlet Bahçeli bugün de açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, 27 Şubat'ta Öcalan'ın silah bırakma çağrısı umut dolu açıklamalar yapmıştı. Bugün de PKK tarafından ilan edilen ateşkesi değerlendiren Bahçeli, 'memnuniyet verici' dedi. Bahçeli, 'Türkiye için tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır' dedi.
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Kandil'den PKK adına duyurulan ateşkesle ilgili Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.
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Kandil'in açıklamasını "memnuniyet verici" diye yorumlayan Bahçeli yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bahçeli "Milliyetçi Hareket Partisi terörsüz Türkiye amacına samimi katkı sağlayan, demokratikleşme sürecine önşartsız omuz veren kim olursa aziz Türk milleti namına müteşekkirdir." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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