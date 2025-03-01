Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonra Türkiye'de Kavga Yerine Hoşgörü, Nefret Yerine Saygı Olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonra Türkiye'de Kavga Yerine Hoşgörü, Nefret Yerine Saygı Olacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde 27 şubat'ta Öcalan tarafından yapılan silah bırakma çağrısı vardı. PKK tarafından ilan edilen ateşkes sonrası ilk kez konuşan Erdoğan kamuoyuna mesajlar verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda konuştu.
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"Demir yumruk" hatırlatması yapan Erdoğan gözdağı da verdi.
Şehit ve gazi yakınlarına seslenen Erdoğan, son dönemde yaşananları Türkiye'nin perspektifinden bakmalarını söyledi.
Örgütün silah bırakma ve ateşkes kararlarına gönderme yapan Erdoğan, aksi bir durum için "günah bizden gider" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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