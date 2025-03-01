Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonra Türkiye'de Kavga Yerine Hoşgörü, Nefret Yerine Saygı Olacak"

Erdoğan, 'Ne yapıyorsak ülkemizin kalkınması için ekonomik siyasi ve sosyal olarak ilerlemesini engel olan zincirlerinden kurtulması için yapıyoruz. Milletimden bilhassa da şehit yakınları ve gazilerimizden son dönemde yaşanan gelişmeleri bu perspektiften değerlendirmelerini istiyorum'