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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonra Türkiye'de Kavga Yerine Hoşgörü, Nefret Yerine Saygı Olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan Sonra Türkiye'de Kavga Yerine Hoşgörü, Nefret Yerine Saygı Olacak"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 20:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde 27 şubat'ta Öcalan tarafından yapılan silah bırakma çağrısı vardı. PKK tarafından ilan edilen ateşkes sonrası ilk kez konuşan Erdoğan kamuoyuna mesajlar verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda konuştu.

Erdoğan açıklamalarında 'Bundan sonra da nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygıyı, hoşgörü ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz.' dedi.

"Demir yumruk" hatırlatması yapan Erdoğan gözdağı da verdi.

"Demir yumruk" hatırlatması yapan Erdoğan gözdağı da verdi.

Erdoğan bu süreçte yaşanacak olumsuz durumları kastederek 'Fakat uzattığımız elin havada bırakılması veya ısırılması halinde de demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz.' dedi.

Şehit ve gazi yakınlarına seslenen Erdoğan, son dönemde yaşananları Türkiye'nin perspektifinden bakmalarını söyledi.

Şehit ve gazi yakınlarına seslenen Erdoğan, son dönemde yaşananları Türkiye'nin perspektifinden bakmalarını söyledi.

Erdoğan, 'Ne yapıyorsak ülkemizin kalkınması için ekonomik siyasi ve sosyal olarak ilerlemesini engel olan zincirlerinden kurtulması için yapıyoruz. Milletimden bilhassa da şehit yakınları ve gazilerimizden son dönemde yaşanan gelişmeleri bu perspektiften değerlendirmelerini istiyorum'

Örgütün silah bırakma ve ateşkes kararlarına gönderme yapan Erdoğan, aksi bir durum için "günah bizden gider" dedi.

Örgütün silah bırakma ve ateşkes kararlarına gönderme yapan Erdoğan, aksi bir durum için "günah bizden gider" dedi.

Erdoğan 'Oyalama, saklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz.' açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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