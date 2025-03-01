Milyonlarca Lira Bankada Unutuldu, Para TMSF'ye Aktarıldı
Milyonlarca Lira Bankada Unutuldu, Para TMSF'ye Aktarıldı
2006’da Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, bankalarda 10 yıl boyunca işlem görmeyen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor. Bu hesaplar, her yıl şubat ayında bankalar ve TMSF tarafından 4 ay boyunca ilan ediliyor. Süresi dolan hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor. Hak sahiplerinin, zaman aşımına uğramadan önce bankalarıyla iletişime geçerek hesaplarını aktif hale getirmeleri gerekiyor. Bu düzenleme sebebiyle 2024 yılında da milyonlarca lira TMSF'ye aktarıldı.
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2006 yılında yapılan düzenleme nedeniyle her yıl milyonlarca lira zaman aşımı sebebiyle TMSF'ye aktarılıyor.
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31 Aralık 2023 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2024 yılında TMSF'ye aktarılan para miktarı da belli oldu.
Unutulan ya da işlem yapılmayan hesap ve miktar da her geçen yıl artıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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