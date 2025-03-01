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Milyonlarca Lira Bankada Unutuldu, Para TMSF'ye Aktarıldı

Milyonlarca Lira Bankada Unutuldu, Para TMSF'ye Aktarıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 20:04

2006’da Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, bankalarda 10 yıl boyunca işlem görmeyen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor. Bu hesaplar, her yıl şubat ayında bankalar ve TMSF tarafından 4 ay boyunca ilan ediliyor. Süresi dolan hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor. Hak sahiplerinin, zaman aşımına uğramadan önce bankalarıyla iletişime geçerek hesaplarını aktif hale getirmeleri gerekiyor. Bu düzenleme sebebiyle 2024 yılında da milyonlarca lira TMSF'ye aktarıldı.

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2006 yılında yapılan düzenleme nedeniyle her yıl milyonlarca lira zaman aşımı sebebiyle TMSF'ye aktarılıyor.

2006 yılında yapılan düzenleme nedeniyle her yıl milyonlarca lira zaman aşımı sebebiyle TMSF'ye aktarılıyor.

Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 14 Haziran'a kadar aranmayan hesaplar TMSF'ye devrediliyor.

31 Aralık 2023 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2024 yılında TMSF'ye aktarılan para miktarı da belli oldu.

31 Aralık 2023 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2024 yılında TMSF'ye aktarılan para miktarı da belli oldu.

ürk Lirası'nın yanı sıra dolar, euro, sterlin, İsviçre frangı, Japon yeni ve diğer para birimlerinden oluşan toplam tutar 506 milyon lirayı aştı. Yıllarca işlem görmeyen hesaplar nedeniyle oluşan bu birikim, mevzuat gereği fon bünyesine aktarılmış oldu.

Unutulan ya da işlem yapılmayan hesap ve miktar da her geçen yıl artıyor.

Unutulan ya da işlem yapılmayan hesap ve miktar da her geçen yıl artıyor.

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirimi yapılan toplam hesap sayısı da 1 milyon 672 bin 473 adet olarak kayıtlara geçti.

2023 yılında 1 milyon 611 bin 46 hesapta unutulan 429 milyon 876 bin 477,77 lira tutarındaki kıymet TMSF'ye aktarılmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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