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İsmail Saymaz'a Göre PKK Silah Bırakmak İçin 3 Şart Sundu

İsmail Saymaz'a Göre PKK Silah Bırakmak İçin 3 Şart Sundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 18:57

Öcalan'ın 27 Şubat'ta silah bırakma çağrısı Türkiye için yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Bugün KCK tarafından duyurulan ateşkes de silah bırakma konusunda yeni bir girişim olarak kayda geçti. Hem Öcalan'ın metinde olmayan daha sonra 'not' olarak dile getirilen sözleri hem de bugün KCK tarafından yapılan açıklamadaki noktalar bu silah bırakmanın nasıl olacağına dair soru işaretleri yaratmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz ise silah bırakmak için 3 şart olduğunu öne sürdü. 

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27 Şubat'ta Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sadece Türkiye'de değil Ortadoğu başta olmak üzere dünyada da ses getirdi.

27 Şubat'ta Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sadece Türkiye'de değil Ortadoğu başta olmak üzere dünyada da ses getirdi.

Yeni bir süreç başlatan açıklamaya bugün KCK'dan da destek geldi. KCK'nın ilan ettiği ateşkesle silah bırakmanın pratik adımlarının da atılacağı düşünülüyor.

Ancak gazeteci İsmail Saymaz, bu silah bırakma çağrısının şartlara bağlı olduğunu dile getirdi.

Ancak gazeteci İsmail Saymaz, bu silah bırakma çağrısının şartlara bağlı olduğunu dile getirdi.

İsmail Saymaz, Öcalan’ın tek taraflı bir silah bırakma çağrısında bulunmadığını belirtti. Saymaz, sürecin koşullarının ve muhataplarının önemine vurgu yaparak, AKP’nin bu gerçeği örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.

Saymaz, DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel'le görüştüğünü açıkladı.

Saymaz, DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel'le görüştüğünü açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sırrı Süreyya Önder'in aktardığı “Demokratik ve hukuki güvencelerin sağlanması” vurgusunun kritik olduğunu belirtti. Saymaz, bu ifadenin, PKK’nın silah bırakma koşullarıyla örtüştüğünü ve sürecin tek taraflı bir çağrıdan ibaret olmadığını gösterdiğini söyledi.

Saymaz, PKK tarafından gerçekleşmesi beklenen silah bırakma eyleminin şartlarını üç adımda sıraladı:

Saymaz, PKK tarafından gerçekleşmesi beklenen silah bırakma eyleminin şartlarını üç adımda sıraladı:

Mahkumların Durumu: Öcalan ve diğer PKK'lı mahkumların cezalarında indirim sağlanması ve infaz koşullarının yeniden değerlendirilmesi.

Silahlı Unsurların Geleceği: PKK üyelerinin sivil yaşama dönüş sürecinin güvence altına alınması ve entegrasyonlarının kolaylaştırılması.

Kürt Kimliği ve Siyasi Haklar: Kürt kimliğinin siyasi ve toplumsal alanda özgürce ifade edilmesini sağlayacak yasal güvenceler, kayyum uygulamalarının sona erdirilmesi ve demokratik temsiliyetin güçlendirilmesi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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