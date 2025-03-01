İsmail Saymaz'a Göre PKK Silah Bırakmak İçin 3 Şart Sundu

Öcalan'ın 27 Şubat'ta silah bırakma çağrısı Türkiye için yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Bugün KCK tarafından duyurulan ateşkes de silah bırakma konusunda yeni bir girişim olarak kayda geçti. Hem Öcalan'ın metinde olmayan daha sonra 'not' olarak dile getirilen sözleri hem de bugün KCK tarafından yapılan açıklamadaki noktalar bu silah bırakmanın nasıl olacağına dair soru işaretleri yaratmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz ise silah bırakmak için 3 şart olduğunu öne sürdü.

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