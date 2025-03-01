İsmail Saymaz'a Göre PKK Silah Bırakmak İçin 3 Şart Sundu
İsmail Saymaz'a Göre PKK Silah Bırakmak İçin 3 Şart Sundu
Öcalan'ın 27 Şubat'ta silah bırakma çağrısı Türkiye için yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Bugün KCK tarafından duyurulan ateşkes de silah bırakma konusunda yeni bir girişim olarak kayda geçti. Hem Öcalan'ın metinde olmayan daha sonra 'not' olarak dile getirilen sözleri hem de bugün KCK tarafından yapılan açıklamadaki noktalar bu silah bırakmanın nasıl olacağına dair soru işaretleri yaratmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz ise silah bırakmak için 3 şart olduğunu öne sürdü.
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27 Şubat'ta Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sadece Türkiye'de değil Ortadoğu başta olmak üzere dünyada da ses getirdi.
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Ancak gazeteci İsmail Saymaz, bu silah bırakma çağrısının şartlara bağlı olduğunu dile getirdi.
Saymaz, DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel'le görüştüğünü açıkladı.
Saymaz, PKK tarafından gerçekleşmesi beklenen silah bırakma eyleminin şartlarını üç adımda sıraladı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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