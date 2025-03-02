Haklarında Soruşturma Başlatılan Dilan ve Engin Polat Çifti Sabaha Karşı Gözaltına Alındı!
Haklarında Soruşturma Başlatılan Dilan ve Engin Polat Çifti Sabaha Karşı Gözaltına Alındı!
Sosyal medyada paylaştıkları videonun birçok kez ihbar edilmesi üzerine Dilan ve Engin Polat çifti ile Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün haklarında gözaltı kararı verilen dört şüpheli, sabaha karşı gözaltına alındı. İlk kareler de geldi!
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayın fitilini ateşleyen ise Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı bir video oldu.
Kısa süre içinde de savcılık harekete geçti.
Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.
Dilan Polat ise videonun yanlış anlaşıldığını savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan gözaltında ilk kare de geldi. Buyrunuz👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Abi bi ailede hiç mi akıllı insan olmaz.
yine gündem oyunu! asıl gündem olması gereken apo iti oyunları varken tabanın tepkisini almamak adına odak dağıtma oyunları.!!!
Allah, akıllı kuluna para vermiyor.. Malesef