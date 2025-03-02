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Haklarında Soruşturma Başlatılan Dilan ve Engin Polat Çifti Sabaha Karşı Gözaltına Alındı!

Haklarında Soruşturma Başlatılan Dilan ve Engin Polat Çifti Sabaha Karşı Gözaltına Alındı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2025 - 08:40

Sosyal medyada paylaştıkları videonun birçok kez ihbar edilmesi üzerine Dilan ve Engin Polat çifti ile Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün haklarında gözaltı kararı verilen dört şüpheli, sabaha karşı gözaltına alındı. İlk kareler de geldi! 

İşte detaylar…

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Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat…

Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat…

Haklarında uyuşturucu suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve dün gözaltı kararı verildi. Bu sabaha karşı da ekipler harekete geçti, dört isim gözaltına alındı.

Olayın fitilini ateşleyen ise Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı bir video oldu.

Olayın fitilini ateşleyen ise Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı bir video oldu.

Soruşturma haberinin ardından Dilan Polat, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Ben artık yaşamıyorum. Yapabilecek gücüm de kalmadı, bittim. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye… Ve muhtemelen gelirler, alın götürün!” sözleriyle dikkat çekti.

Kısa süre içinde de savcılık harekete geçti.

Kısa süre içinde de savcılık harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelileri yakaladı. Dilan Polat tarafından kayda alındığı belirlenen ve Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan’ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan yoğun ihbarların ardından başlatılan soruşturma sonrası operasyon düzenlendi.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yer aldığı videoyla ilgili yapılan ihbarları dikkate alarak resen soruşturma başlatmış ve gerekli adli işlemler için gözaltı talimatı vermişti.

Dilan Polat ise videonun yanlış anlaşıldığını savundu.

Dilan Polat ise videonun yanlış anlaşıldığını savundu.

“Videom art niyetli kişilerce çarpıtıldı. Örgüt dediler, bahis dediler, bir bu kalmıştı, şimdi de uyuşturucu dediler!” diyerek gözyaşlarına boğuldu. “Hayatım boyunca önüme koyulanları bilmem, böyle şeyler görmemişim. Toplumsal baskılar yüzünden yaşayacak gücüm kalmadı!” sözleriyle isyan etti. Gözaltına alınan Polat'ın Instagram hesabını da kapattığı dikkatlerden kaçmadı.

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Öte yandan gözaltında ilk kare de geldi. Buyrunuz👇

Öte yandan gözaltında ilk kare de geldi. Buyrunuz👇

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Metin

Abi bi ailede hiç mi akıllı insan olmaz.

osman bosman

yine gündem oyunu! asıl gündem olması gereken apo iti oyunları varken tabanın tepkisini almamak adına odak dağıtma oyunları.!!!

Cengizhan Çetin

Allah, akıllı kuluna para vermiyor.. Malesef