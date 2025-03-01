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Dilan Polat, Haklarında Çıkarılan Gözaltı Kararıyla İlgili Konuştu

Dilan Polat, Haklarında Çıkarılan Gözaltı Kararıyla İlgili Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2025 - 00:40

Dilan Polat haklarında çıkan gözaltı kararı ile ilgili açıklama yaptı. Instagram'dan arka arkaya videolar paylaşan Polat, 'Ben artık yaşayamıyorum' diyerek isyan etti. Dilan Polat iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Yapılan yorumların ardından çıkan haberleri söyleyen Polat 'Gelip yine gözaltına alacaklar' diye gözyaşları döktü. Dilan Polat'ın gözyaşları içinde yaptığı açıklamaları derledik.

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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında uyuşturucu ya da uyarıcı madde ile ilgili gözaltı kararı verildi.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında uyuşturucu ya da uyarıcı madde ile ilgili gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı sonrası ınstagram'da videolar paylaşan Dilan Polat, 'Ben artık yaşayamıyorum' diyerek videolarının yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Dilan Polat, gözyaşları içinde haklarında çıkan gözaltı kararı haberi hakkında konuştu.

Dilan Polat, gözyaşları içinde haklarında çıkan gözaltı kararı haberi hakkında konuştu.

Polat, 'Bir video paylaşıyorum üzerine olmadık şeyler yazıp paylaşıyorlar. Yine gözaltı haberleri çıktı, muhtemelen gelip yine alacaklar Alın götürün beni, saçımı alın, kanımı alın, her şeyimi alın. Canımı da alın. Gerçekten artık yaşayamıyorum' dedi.

Polat videolarının yanlış bir şekilde art niyetli kişilerce yorumlandığını söyledi.

Polat videolarının yanlış bir şekilde art niyetli kişilerce yorumlandığını söyledi.

Dilan Polat, 'Artık tükendim, mücadele edecek gücüm kalmadı. Bir tane video çekiyorum. Yine sosyal medya yüzünden, yeni uyanmış insanlar. Bunlar bilmem ne kullanıyorlar, bunlar bunu yapıyorlar diyorlar. Şimdi de gözaltı diyorlar, haberler paylaşıyorlar.' dedi.

"Örgüt dendi, bahis dendi, bir bu kalmıştı uyuşturucu dendi" diyen Polat'ın ağladığı görüldü.

"Örgüt dendi, bahis dendi, bir bu kalmıştı uyuşturucu dendi" diyen Polat'ın ağladığı görüldü.

Dilan Polat, 'Hayatım boyunca önüme koysalar bilmem, hayatım boyunca görmemişim' dedi. Polat, 'Bu insanlar yüzünden , toplumsal baskıları yüzünden yaşacak gücüm kalmadı' dedi. Dilan Polat, 'Bir insan uykudan uyanmış insanları çekti, uyku halleri diye gözaltına alınabilir mi? Artık yaşamak istemiyorum, hayatıma son vereceğim' dedi.

Dilan Polat'ın son storysi ise bu şekilde oldu:

Dilan Polat'ın son storysi ise bu şekilde oldu:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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