Dilan Polat, Haklarında Çıkarılan Gözaltı Kararıyla İlgili Konuştu
Dilan Polat, Haklarında Çıkarılan Gözaltı Kararıyla İlgili Konuştu
Dilan Polat haklarında çıkan gözaltı kararı ile ilgili açıklama yaptı. Instagram'dan arka arkaya videolar paylaşan Polat, 'Ben artık yaşayamıyorum' diyerek isyan etti. Dilan Polat iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Yapılan yorumların ardından çıkan haberleri söyleyen Polat 'Gelip yine gözaltına alacaklar' diye gözyaşları döktü. Dilan Polat'ın gözyaşları içinde yaptığı açıklamaları derledik.
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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında uyuşturucu ya da uyarıcı madde ile ilgili gözaltı kararı verildi.
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Dilan Polat, gözyaşları içinde haklarında çıkan gözaltı kararı haberi hakkında konuştu.
Polat videolarının yanlış bir şekilde art niyetli kişilerce yorumlandığını söyledi.
"Örgüt dendi, bahis dendi, bir bu kalmıştı uyuşturucu dendi" diyen Polat'ın ağladığı görüldü.
Dilan Polat'ın son storysi ise bu şekilde oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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