Dilan Polat, Haklarında Çıkarılan Gözaltı Kararıyla İlgili Konuştu

Dilan Polat haklarında çıkan gözaltı kararı ile ilgili açıklama yaptı. Instagram'dan arka arkaya videolar paylaşan Polat, 'Ben artık yaşayamıyorum' diyerek isyan etti. Dilan Polat iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Yapılan yorumların ardından çıkan haberleri söyleyen Polat 'Gelip yine gözaltına alacaklar' diye gözyaşları döktü. Dilan Polat'ın gözyaşları içinde yaptığı açıklamaları derledik.