Mustafa Sarıgül'den Engin ve Dilan Polat'ın Serbest Bırakılmasına Sert Tepki: "Dokunulmazlıkları mı var?"

Geçtiğimiz aylarda tutukluluk hallerine son verilen sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat, yakın zamanda yeniden gözaltı kararı ile gündeme geldi. Çift, bu kez 'uyuşturucu kullanımı' iddiasıyla yeni bir soruşturma ile karşı karşıya kaldı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ancak Dilan Polat’ın serbest bırakılması, sosyal medyada tepkilere sebep oldu. Dilan Polat’ın serbest bırakılmasına tepki gösteren isimlerden biri de ünlü siyasetçi Mustafa Sarıgül oldu.
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Gündemdeki konuları sıkça sosyal medya hesaplarından değerlendiren Sarıgül, son paylaşımlarında Polat ailesini hedef aldı.
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Sarıgül, “Ben af derken Dilan Polat’ları kastetmedim. Dilan Polat’ın dokunulmazlığı mı var?” diyerek, serbest bırakılmalarına tepki gösterdi.
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