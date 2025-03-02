Gözaltına Alınmıştı: Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Serbest Kaldı

Vestel Şirketler CEO'su Ergün Güler, şirkette çalışanlara mail atarak Ramazan Ayı’nın gelmesini tebrik etmişti. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ise Güler’in bu maline “Kurumsal günlerimiz arasında değil giyerek” tepki göstermişti.

Köksal’ın mailinde şu ifadeler yer alıyordu;

'Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.'