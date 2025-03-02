Gözaltına Alınmıştı: Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Serbest Kaldı
Gözaltına Alınmıştı: Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Serbest Kaldı
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Zorlu Holding’in CEO’su olan Cem Köksal, şirket içi yazışmalar sonrasında gündeme gelmişti.
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Sosyal medyada yayılan şirket içi mesajlaşmalar sonrasında Cem Köksal, görevinden istifa etmiş ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Cem Köksal kimdir?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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