onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gözaltına Alınmıştı: Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Serbest Kaldı

Gözaltına Alınmıştı: Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Serbest Kaldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2025 - 15:00 Son Güncelleme: 02.03.2025 - 15:09

Ramazan Ayı için atılan bir mesajla gündeme gelen ve görevinden istifa ettikten sonra gözaltına alınan eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zorlu Holding’in CEO’su olan Cem Köksal, şirket içi yazışmalar sonrasında gündeme gelmişti.

Zorlu Holding’in CEO’su olan Cem Köksal, şirket içi yazışmalar sonrasında gündeme gelmişti.

Vestel Şirketler CEO'su Ergün Güler, şirkette çalışanlara mail atarak Ramazan Ayı’nın gelmesini tebrik etmişti. Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ise Güler’in bu maline “Kurumsal günlerimiz arasında değil giyerek” tepki göstermişti.

Köksal’ın mailinde şu ifadeler yer alıyordu;

'Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.'

Sosyal medyada yayılan şirket içi mesajlaşmalar sonrasında Cem Köksal, görevinden istifa etmiş ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyada yayılan şirket içi mesajlaşmalar sonrasında Cem Köksal, görevinden istifa etmiş ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Geceyi karakolda geçiren Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Cem Köksal kimdir?

Cem Köksal kimdir?

1967 yılında Ankara'da doğan Cem Köksal, 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1990 yılında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

1990 ve 2002 yılları arasında bankacılık sektöründe görev yapan Köksal, 1990 – 1997 arası İnterbank'ta çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra, 1997 yılında Denizbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Köksal, 2002 yılında Vestel'e Finanstan Sorumlu Başkan olarak katıldı.

2012 yılında Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanlığı görevini üstlenen Köksal, Haziran 2024 itibarıyla da Zorlu Holding CEO'luğu görevlerine atandı.

Köksal; aynı zamanda Togg Yönetim Kurulu Üyesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın