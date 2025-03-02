Misafirlikte Kaybolmuştu: 4 Yaşındaki Kayıp Nazlı’nın Cansız Bedeni Bulundu
Misafirlikte Kaybolmuştu: 4 Yaşındaki Kayıp Nazlı’nın Cansız Bedeni Bulundu
Denizli’de ailesiyle gittiği misafirlikte evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen’in cansız bedeni derede bulundu. Yapılan ilk incelemede minik çocuğun bedeninde darp veya yara izine rastlanılmadığı belirtildi. Nazlı'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.
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Denizli’nin Honaz ilçesinde kayıp olarak aranan 4 yaşındaki Nazlı’dan kötü haber geldi.
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Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekibi tarafından 23 saat aralıksız olarak yapılan çalışmalarda 15 kilometrelik dere yatağı didik didik arandı.
Ekipler tarafından çıkarılan sudan çıkarılan minik Nazlı'nın cansız bedeninde yapılan ilk incelemelerde darp, yaralanma, kesici veya delici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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