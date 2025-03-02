onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Misafirlikte Kaybolmuştu: 4 Yaşındaki Kayıp Nazlı’nın Cansız Bedeni Bulundu

Misafirlikte Kaybolmuştu: 4 Yaşındaki Kayıp Nazlı’nın Cansız Bedeni Bulundu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2025 - 14:36

Denizli’de ailesiyle gittiği misafirlikte evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen’in cansız bedeni derede bulundu. Yapılan ilk incelemede minik çocuğun bedeninde darp veya yara izine rastlanılmadığı belirtildi. Nazlı'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Denizli’nin Honaz ilçesinde kayıp olarak aranan 4 yaşındaki Nazlı’dan kötü haber geldi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde kayıp olarak aranan 4 yaşındaki Nazlı’dan kötü haber geldi.

Minik Nazlı'nın kayıp ihbarı ve istenilen destek talebi üzerine AFADDenizli İl Jandarma Komutanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte yüzlerce kişinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekibi tarafından 23 saat aralıksız olarak yapılan çalışmalarda 15 kilometrelik dere yatağı didik didik arandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekibi tarafından 23 saat aralıksız olarak yapılan çalışmalarda 15 kilometrelik dere yatağı didik didik arandı.

Ailesinin gelecek iyi bir haberi beklediği minik Nazlı, kayıp ihbarının ardından 1 gün sonra balık adamlar tarafından son görüldüğü demir yolu köpründen yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kızılyer Mahallesi Damlar mevkiinde dere yatağında cansız olarak bulundu.

Ekipler tarafından çıkarılan sudan çıkarılan minik Nazlı'nın cansız bedeninde yapılan ilk incelemelerde darp, yaralanma, kesici veya delici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Ekipler tarafından çıkarılan sudan çıkarılan minik Nazlı'nın cansız bedeninde yapılan ilk incelemelerde darp, yaralanma, kesici veya delici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Minik Nazlı'nın naaşı, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. 

Nazlı'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın