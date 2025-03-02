Trump Mağduru Oldular: ABD’de Yeşil Kart Bekleyen Türk Aileye Polis Baskını

Avukatların ve yerel yöneticilerin girişimlerin yetersiz kalması durumunda annesinin 3 haftaya kadar içeride kalabileceğini ifade eden Emanet, 'Evde 15 yaşında hem Amerikan vatandaşı hem de otizmli bir kardeşim var. Onun bir küçüğü yine Amerikan vatandaşı bir de kız kardeşim var.' diye konuştu.