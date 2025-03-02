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Trump Mağduru Oldular: ABD’de Yeşil Kart Bekleyen Türk Aileye Polis Baskını

Trump Mağduru Oldular: ABD’de Yeşil Kart Bekleyen Türk Aileye Polis Baskını

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2025 - 12:57

ABD’de uzun yıllardır yaşayan Cemal ve Emine Emanet çifti, Trump mağduru oldu. Yeniden ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ülkede bulunan göçmenlerin geri gönderilmesi için sıkı çalışmalar yapılması emrini vermişti. 2008’den bu yana ABD’de yaşayan ve Yeşil Kart (Green Card) başvurularının sonucunu bekleyen Emanet çifti, uzun namlulu silahlarla evlerini basan Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polislerince gözaltına alındı. 

Eşi hala gözaltına bulunan Cemal Emanet yaşadıklarını Anadolu Ajansı’na anlattı. 👇

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ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Cemal ve Emine Emanet çifti, Gümrük Muhafaza Dairesi polislerince hiçbir gerekçe gösterilmeden kelepçelenerek gözaltına alındı.

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Cemal ve Emine Emanet çifti, Gümrük Muhafaza Dairesi polislerince hiçbir gerekçe gösterilmeden kelepçelenerek gözaltına alındı.

Emanet çifti, 2008 yılından beri ABD’de yaşıyor ve 9 senedir Yeşil Kart (Green Card) başvurularının sonucunu bekliyormuş. Çift, New Jersey’de Türk yemekleri satan bir restoran işetiyormuş.

Gözaltına alındıktan 1 gün sonra serbest kalan Cemal Emanet yaşadıklarını anlattı.

Gözaltına alındıktan 1 gün sonra serbest kalan Cemal Emanet yaşadıklarını anlattı.

Olay sabahı polislerin 'büyük silahlarla gelip etrafını sardığını' ifade eden Emanet, polislerin eşiyle kendisini 'sırf eziyet olsun' diye eyaletin göçmenlik merkezine götürdüklerini dile getirdi.

Cemal Emanet, yaşadıkları muamelenin ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin 'keyfi uygulaması' olduğunu söyledi.

ABD'de yüksek lisans yaptıktan sonra doktora çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Emanet, aynı zamanda New Jersey'de bir dini kurumdaki görevi nedeniyle yeşil kart başvurusunda bulunduğunu fakat 9 senedir başvurusunun 'ne onaylandığını ne de reddedildiğini' belirtti.

Çiftin oğulları Muhammet Emanet ise annesinin haksız şekilde gözaltında tutulmaya devam ettiğini ifade etti.

Çiftin oğulları Muhammet Emanet ise annesinin haksız şekilde gözaltında tutulmaya devam ettiğini ifade etti.

Avukatların ve yerel yöneticilerin girişimlerin yetersiz kalması durumunda annesinin 3 haftaya kadar içeride kalabileceğini ifade eden Emanet, 'Evde 15 yaşında hem Amerikan vatandaşı hem de otizmli bir kardeşim var. Onun bir küçüğü yine Amerikan vatandaşı bir de kız kardeşim var.' diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden Emanet çifti için kampanya başlatan bölge sakinleri, kısa sürede 200 bin doların üzerinde yardım topladı.

Sosyal medya üzerinden Emanet çifti için kampanya başlatan bölge sakinleri, kısa sürede 200 bin doların üzerinde yardım topladı.

Bölge sakinleri de Türk çiftin işlettiği lokantanın önünde toplanarak Emanet çiftine destek verdi. Trump yönetiminin katı göçmenlik politikasını eleştiren komşular, lokantanın camına 'Sizinleyiz' ve 'Yalnız değilsiniz' gibi destek mesajları yazdı.

Trum’ın yeniden göreve gelmesiyle başlayan göçmen politikası da tepki çekmeye devam ediyor.

Trum’ın yeniden göreve gelmesiyle başlayan göçmen politikası da tepki çekmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan 'CBP One' adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Trump yönetimi, polise, 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi vermişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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