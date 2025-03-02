Trump Mağduru Oldular: ABD’de Yeşil Kart Bekleyen Türk Aileye Polis Baskını
Trump Mağduru Oldular: ABD’de Yeşil Kart Bekleyen Türk Aileye Polis Baskını
ABD’de uzun yıllardır yaşayan Cemal ve Emine Emanet çifti, Trump mağduru oldu. Yeniden ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ülkede bulunan göçmenlerin geri gönderilmesi için sıkı çalışmalar yapılması emrini vermişti. 2008’den bu yana ABD’de yaşayan ve Yeşil Kart (Green Card) başvurularının sonucunu bekleyen Emanet çifti, uzun namlulu silahlarla evlerini basan Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polislerince gözaltına alındı.
Eşi hala gözaltına bulunan Cemal Emanet yaşadıklarını Anadolu Ajansı’na anlattı. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Cemal ve Emine Emanet çifti, Gümrük Muhafaza Dairesi polislerince hiçbir gerekçe gösterilmeden kelepçelenerek gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözaltına alındıktan 1 gün sonra serbest kalan Cemal Emanet yaşadıklarını anlattı.
Çiftin oğulları Muhammet Emanet ise annesinin haksız şekilde gözaltında tutulmaya devam ettiğini ifade etti.
Sosyal medya üzerinden Emanet çifti için kampanya başlatan bölge sakinleri, kısa sürede 200 bin doların üzerinde yardım topladı.
Trum’ın yeniden göreve gelmesiyle başlayan göçmen politikası da tepki çekmeye devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın