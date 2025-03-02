Trafik Cezaları Artacak: Alkollü Araç Kullanmaya Hapis Cezası!

Drift atanlara verilen 46 bin 392 lira para cezası 80 bin lira para cezasına çıkarılacak. 60 gün ehliyeti geri alma cezası ise bir yıla yükseltilecek.

Makas atma cezası da pakette yer alıyor. 9 bin 267 lira olan makas atma cezası 50 bin lira olarak uygulanacak, bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak.