Trafik Cezaları Artacak: Alkollü Araç Kullanmaya Hapis Cezası!
Trafik Cezaları Artacak: Alkollü Araç Kullanmaya Hapis Cezası!
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yargı paketinin çalışmaları sürüyor. Bakanlığın yakın zamanda Meclis’e sunacağı yeni çalışmada trafik cezalarında da artış olacağı ortaya çıktı. Yeni yasalarla, alkollü şekilde araç kullananlar için hapis cezası uygulanacak. Ayrıca alkollü araç kullanımında uygulanan para cezası 50 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 1 yıla yükseltilecek.
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Türkiye’de uygulanan trafik cezalarının caydırı olmadığı eleştirileri yapılıyordu.
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NTV’de yer alan habere göre, yeni yasayla birlikte alkollü araç kullananlar hapis cezasına çarptırılabilecek.
Ayrıca alkollü araç kullanmanın cezası da 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükselecek.
Bakanlığın yeni çalışmasına göre drift atma cezaları da yükselecek.
Geçtiğimiz günlerde artık trafikte aracından inerek kavga edenlerin de hapis cezası alacağı iddia edilmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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