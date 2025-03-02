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Trafik Cezaları Artacak: Alkollü Araç Kullanmaya Hapis Cezası!

Trafik Cezaları Artacak: Alkollü Araç Kullanmaya Hapis Cezası!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2025 - 12:13

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yargı paketinin çalışmaları sürüyor. Bakanlığın yakın zamanda Meclis’e sunacağı yeni çalışmada trafik cezalarında da artış olacağı ortaya çıktı. Yeni yasalarla, alkollü şekilde araç kullananlar için hapis cezası uygulanacak. Ayrıca alkollü araç kullanımında uygulanan para cezası 50 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 1 yıla yükseltilecek.

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Türkiye’de uygulanan trafik cezalarının caydırı olmadığı eleştirileri yapılıyordu.

Türkiye’de uygulanan trafik cezalarının caydırı olmadığı eleştirileri yapılıyordu.

Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketinde trafik cezalarına da yer verecek. Trafikte kontrolsüz şekilde şerit değiştiren, drift atan ve alkollü şekilde araç kullananlara yönelik cezalar artacak.

NTV’de yer alan habere göre, yeni yasayla birlikte alkollü araç kullananlar hapis cezasına çarptırılabilecek.

NTV’de yer alan habere göre, yeni yasayla birlikte alkollü araç kullananlar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Düzenlemede, alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalması da öngörülüyor. 

Kaynak

Ayrıca alkollü araç kullanmanın cezası da 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükselecek.

Ayrıca alkollü araç kullanmanın cezası da 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükselecek.

Mevcut yasaya göre alkollü araç kullananların 6 ay ehliyetine el koyuluyordu. Bu sere 1 yıla çıkartılacak. 

47 bin 842 lira olan uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası da 100 bin liraya yükseltilecek.

Bakanlığın yeni çalışmasına göre drift atma cezaları da yükselecek.

Bakanlığın yeni çalışmasına göre drift atma cezaları da yükselecek.

Drift atanlara verilen 46 bin 392 lira para cezası 80 bin lira para cezasına çıkarılacak. 60 gün ehliyeti geri alma cezası ise bir yıla yükseltilecek.

Makas atma cezası da pakette yer alıyor. 9 bin 267 lira olan makas atma cezası 50 bin lira olarak uygulanacak, bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak.

Geçtiğimiz günlerde artık trafikte aracından inerek kavga edenlerin de hapis cezası alacağı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde artık trafikte aracından inerek kavga edenlerin de hapis cezası alacağı iddia edilmişti.

Trafikte yol kesme suçu TCK’ya girecek. Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bir yıl ehliyetin geri alınması cezası uygulanacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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