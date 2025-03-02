Dilan ve Engin Polat Çiftine Uyuşturucu Gözaltısı: İfadelerinin Ardından Serbest Kaldılar

Sosyal medyada ve televizyonda lüks hayat tarzıyla gündeme gelen çift maliyenin takibine girmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2023 yılında Polat çiftine ait 46 ildeki 15 şirketi incelemeye almıştı.

MASAK incelemesini sürdürürken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da “Suç gelirlerini aklama”, “yasa dışı bahis”, “örgüt kurmak” ve “vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Ekim 2023'te çiftin mal varlıkları donduruldu, şirketlerine kayyum atandı.

Aynı ay, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 isim bu dört suçlama kapsamında tutuklanmıştı.

Şüphelilere Temmuz 2024’te iddianame düzenlenmişti.

Ancak o iddianamede “vergi kanununa muhalefet” suçlaması yer almamıştı.

MASAK’ın şirketler hakkındaki incelemesi devam ettiği için soruşturması ayrılmıştı.

Suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından bir süre tutuklu yargılanıp serbest bırakılan Polatların şirketleri hakkındaki inceleme de bu süreçte tamamlanmıştı.

Ünlü çift, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Engin ve Dilan Polat çifti haklarında açılan davalarda yargılanmaya devam ediyor.