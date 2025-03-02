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Dilan ve Engin Polat Çiftine Uyuşturucu Gözaltısı: İfadelerinin Ardından Serbest Kaldılar

Dilan ve Engin Polat Çiftine Uyuşturucu Gözaltısı: İfadelerinin Ardından Serbest Kaldılar

Dilan Polat
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2025 - 09:50

Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı video sonrasında savcılık ünlü çift ve arkadaşları hakkında uyuşturucu soruşturması başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat ile birlikte Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan gözaltına alınmıştı. Hastanedeki işlemlerinin ardından poliste ifade veren 4 kişi serbest kaldı.

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Dilan ve Engin Polat çifti bu sefer uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gündeme geldi.

Dilan ve Engin Polat çifti bu sefer uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re'sen soruşturma baştılmıştı.

Narkotik Şube polisleri gece saatlerinde Polat çiftinin evinde arama yaptı.

Narkotik Şube polisleri gece saatlerinde Polat çiftinin evinde arama yaptı.

Kişiler hakkında savcılıkça 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat gece saatlerinde gözaltına alındı. Polisin güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, yayınladığı videolarla uyuşturucu iddialarını reddetmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, yayınladığı videolarla uyuşturucu iddialarını reddetmişti.

Dilan Polat, 'Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün' dedi.

Engin Polat ise uyuşturucu iddialarını reddederek “test vermeye hazırız” demişti.

Dilan ve Engin Polat ile birlikte 2 arkadaşı, poliste verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı.

Dilan ve Engin Polat ile birlikte 2 arkadaşı, poliste verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı.

Dilan ve Engin Polat hakkındaki iddialar

Dilan ve Engin Polat hakkındaki iddialar

Sosyal medyada ve televizyonda lüks hayat tarzıyla gündeme gelen çift maliyenin takibine girmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2023 yılında Polat çiftine ait 46 ildeki 15 şirketi incelemeye almıştı.

MASAK incelemesini sürdürürken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da “Suç gelirlerini aklama”, “yasa dışı bahis”, “örgüt kurmak” ve “vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Ekim 2023'te çiftin mal varlıkları donduruldu, şirketlerine kayyum atandı.

Aynı ay, Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 isim bu dört suçlama kapsamında tutuklanmıştı.

Şüphelilere Temmuz 2024’te iddianame düzenlenmişti.

Ancak o iddianamede “vergi kanununa muhalefet” suçlaması yer almamıştı.

MASAK’ın şirketler hakkındaki incelemesi devam ettiği için soruşturması ayrılmıştı.

Suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından bir süre tutuklu yargılanıp serbest bırakılan Polatların şirketleri hakkındaki inceleme de bu süreçte tamamlanmıştı.

Ünlü çift, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Engin ve Dilan Polat çifti haklarında açılan davalarda yargılanmaya devam ediyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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