Dilan ve Engin Polat Çiftine Uyuşturucu Gözaltısı: İfadelerinin Ardından Serbest Kaldılar
Dilan ve Engin Polat Çiftine Uyuşturucu Gözaltısı: İfadelerinin Ardından Serbest Kaldılar
Dilan Polat’ın sosyal medyada paylaştığı video sonrasında savcılık ünlü çift ve arkadaşları hakkında uyuşturucu soruşturması başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat ile birlikte Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan gözaltına alınmıştı. Hastanedeki işlemlerinin ardından poliste ifade veren 4 kişi serbest kaldı.
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Dilan ve Engin Polat çifti bu sefer uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gündeme geldi.
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Narkotik Şube polisleri gece saatlerinde Polat çiftinin evinde arama yaptı.
Dilan Polat ve Engin Polat çifti, yayınladığı videolarla uyuşturucu iddialarını reddetmişti.
Dilan ve Engin Polat ile birlikte 2 arkadaşı, poliste verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı.
Dilan ve Engin Polat hakkındaki iddialar
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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