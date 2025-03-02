onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cübbeli Ahmet Çakarlı Lüks Aracı Böyle Savundu: "Zekatı Veriliyor"

Cübbeli Ahmet Çakarlı Lüks Aracı Böyle Savundu: "Zekatı Veriliyor"

Cübbeli Ahmet
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2025 - 09:21

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olaylarından biri de tüm trafik kurallarını hiçe sayan çakarlı lüks araç olmuştu. Lüks aracın sahibinin ise kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Poyrazoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Habertürk’te Okan Bayülgen’in sunduğu programa katılan Cübbeli Ahmet çakarlı lüks aracı “zekatı veriliyor” diyerek savundu. Cübbeli Ahmet ayrıca kızının videosunun bu kadar izlenmesini de FETÖ’ye bağladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ultra lüks bir aracın İstanbul trafiğinde tüm kuralları hiçe saydığı görüntüleri gündem olmuştu.

Ultra lüks bir aracın İstanbul trafiğinde tüm kuralları hiçe saydığı görüntüleri gündem olmuştu.

Kamu görevlilerin kullandığı çakar sisteminin de olduğu lüks aracın sahibinin kimliği ise herkesi şaşırtmıştı. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Poyrazoğlu aracın kendisine ait olduğunu doğrulamıştı. Olayın ardından Yüsra Ünlü Palazoğlu'na 139.165 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun babası Cübbeli Ahmet ise kızının kullandığı lüks aracı savundu.

Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun babası Cübbeli Ahmet ise kızının kullandığı lüks aracı savundu.

Habertürk’te Okan Bayülgen’in programına katılan Cübbeli Ahmet, kızının yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Çakarlı aracın kendisi ile alakalı olmadığı ve damadının durumu ile ilgili olduğunu söyleyen Cübbeli, aracın zekatının verildiğini söylendi. 

Görüntülerin yayılmasının da maksatlı olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, videonun 5 milyondan fazla izlenmesinin FETÖ operasyonu olduğunu ifade etti.

Cübbeli Ahmet’in açıklamaları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
7
7
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın