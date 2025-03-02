Cübbeli Ahmet Çakarlı Lüks Aracı Böyle Savundu: "Zekatı Veriliyor"

Habertürk’te Okan Bayülgen’in programına katılan Cübbeli Ahmet, kızının yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Çakarlı aracın kendisi ile alakalı olmadığı ve damadının durumu ile ilgili olduğunu söyleyen Cübbeli, aracın zekatının verildiğini söylendi.

Görüntülerin yayılmasının da maksatlı olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, videonun 5 milyondan fazla izlenmesinin FETÖ operasyonu olduğunu ifade etti.