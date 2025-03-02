Cübbeli Ahmet Çakarlı Lüks Aracı Böyle Savundu: "Zekatı Veriliyor"
Cübbeli Ahmet Çakarlı Lüks Aracı Böyle Savundu: "Zekatı Veriliyor"
Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olaylarından biri de tüm trafik kurallarını hiçe sayan çakarlı lüks araç olmuştu. Lüks aracın sahibinin ise kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Poyrazoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Habertürk’te Okan Bayülgen’in sunduğu programa katılan Cübbeli Ahmet çakarlı lüks aracı “zekatı veriliyor” diyerek savundu. Cübbeli Ahmet ayrıca kızının videosunun bu kadar izlenmesini de FETÖ’ye bağladı.
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Ultra lüks bir aracın İstanbul trafiğinde tüm kuralları hiçe saydığı görüntüleri gündem olmuştu.
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Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun babası Cübbeli Ahmet ise kızının kullandığı lüks aracı savundu.
Cübbeli Ahmet’in açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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