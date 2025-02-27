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Trafik Kurallarını İhlal Eden Çakarlı Ultra Lüks Jipin Sahibi Ortaya Çıktı

Trafik Kurallarını İhlal Eden Çakarlı Ultra Lüks Jipin Sahibi Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.02.2025 - 16:03

Özellikle İstanbul trafiğinde son yıllarda artan çakarlı lüks araç sorunu herkesin dilinde. Kamu görevlilerinin araçlarında olması gereken çakar sistemleri sivil araçlara da takılıyor ve bu kişiler trafikte kendilerine bu yolla avantaj sağlıyor. Bunların örneklerinden birini bugün gördük. Yaklaşık 25 milyon lira olduğu tahmin edilen araçtaki sürücü tepkilerin odağındaydı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre o isim Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Poyrazoğlu.

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G kasa olarak tabir edilen ultra lüks aracın trafikteki halleri ve çakarla yol istemesi tepki çekmişti.

G kasa olarak tabir edilen ultra lüks aracın trafikteki halleri ve çakarla yol istemesi tepki çekmişti.

34 YEP 32 plakalı aracın bu halleri her kesim tarafından tepki çekmişti.

34 YEP 32 plakalı aracın bu halleri her kesim tarafından tepki çekmişti.
twitter.com

İçişleri Bakanlığı da etiketlendi.

İçişleri Bakanlığı da etiketlendi.
twitter.com

Kamu görevlisi olup olmadığı da sorgulandı.

Kamu görevlisi olup olmadığı da sorgulandı.
twitter.com

BirGün’ün ulaştığı Yüsra Ünlü Palazoğlu aracı kullananın kendisini olduğunu doğruladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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