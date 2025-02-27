Trafik Kurallarını İhlal Eden Çakarlı Ultra Lüks Jipin Sahibi Ortaya Çıktı

Özellikle İstanbul trafiğinde son yıllarda artan çakarlı lüks araç sorunu herkesin dilinde. Kamu görevlilerinin araçlarında olması gereken çakar sistemleri sivil araçlara da takılıyor ve bu kişiler trafikte kendilerine bu yolla avantaj sağlıyor. Bunların örneklerinden birini bugün gördük. Yaklaşık 25 milyon lira olduğu tahmin edilen araçtaki sürücü tepkilerin odağındaydı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre o isim Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Poyrazoğlu.