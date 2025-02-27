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Barış Terkoğlu Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Halinde Askere Çağırılacağını İddia Etti

Barış Terkoğlu Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Halinde Askere Çağırılacağını İddia Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.02.2025 - 13:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan diploma soruşturması son günlerin en sıcak gündem maddesi. Başsavcılığın İstanbul Üniversitesi'nden belge istemesi, KKTC'den yaptığı geçişin usülsüz olup olmadığı da tartışma konusu. Tabii olası bir iptal durumunda neler olacağı da dün Halk TV'de masaya yatırıldı. Barış Terkoğlu'nun askere geri çağrılabilir iddiası dikkat çekti.

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Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın usülsüz olduğuna dair soruşturma her yönüyle tartışılıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın usülsüz olduğuna dair soruşturma her yönüyle tartışılıyor.

İmamoğlu'nun olası bir iptal durumunda lisans mezuniyeti düşeceği için cumhurbaşkanı adayı olamayacağı akla ilk gelen ihtimallerden. Tabii bu durumun şimdiye kadar imza attığı diğer resmi kayıtları da etkileyeceği düşünülüyor.

Tüm bu ihtimaller arasında Halk TV'de konuşan Barış Terkoğlu'nun sözleri dikkat çekti.

Tüm bu ihtimaller arasında Halk TV'de konuşan Barış Terkoğlu'nun sözleri dikkat çekti.

Bunun bir siyasi operasyon olduğunu söyleyen Terkoğlu, savcılığın da yazısına değinildi. İÜ'deki karar verme mercilerin tarafsızlığını sorgulayan Terkoğlu, İmamoğlu'nun askere çağırılabileceğini iddia etti.

Programın kesiti bu şekilde;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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