Barış Terkoğlu Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Halinde Askere Çağırılacağını İddia Etti
Barış Terkoğlu Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Halinde Askere Çağırılacağını İddia Etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan diploma soruşturması son günlerin en sıcak gündem maddesi. Başsavcılığın İstanbul Üniversitesi'nden belge istemesi, KKTC'den yaptığı geçişin usülsüz olup olmadığı da tartışma konusu. Tabii olası bir iptal durumunda neler olacağı da dün Halk TV'de masaya yatırıldı. Barış Terkoğlu'nun askere geri çağrılabilir iddiası dikkat çekti.
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Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın usülsüz olduğuna dair soruşturma her yönüyle tartışılıyor.
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Tüm bu ihtimaller arasında Halk TV'de konuşan Barış Terkoğlu'nun sözleri dikkat çekti.
Programın kesiti bu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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